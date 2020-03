Slik reagerer utøverne på Norges OL-standpunkt

– Kan godt vente ett år til

Blummenfelt tror det er andre utøvere som får en større ulempe av utsettelse enn han.

MEDALJEHÅP: Kristian Blummenfelt må trolig vente til etter sommeren før han får kjempe om OL-gull. Foto: Fabrice Coffrini

– Det er jo OL vi har trent for i ti år. I Tokyo 2020 skulle vi være i form, men prosjektet lever fremdeles. Det er ikke knust, men snakk om å få ett år til på oss. Om jeg er 26 eller 27 år når lekene går spiller ingen rolle. Det er verre for de som er 40 og har en kropp som skranter for hvert år som går. For de yngre kan en utsettelse gjøre at de bli enda bedre.

– Du hadde ambisjoner om medalje i Tokyo?

– Ja, gull. Om jeg har ventet i ti år, så kan jeg godt vente ett til.

TROR IOC BØYER AV: Henrik Christiansen tror det er lite sannsynlig at OL gjennomføres i sommer. Foto: Jessica Gow/tt

Det norske svømme-esset Henrik Christiansen mener IOC langt på vei ikke har noe annet valg enn å utsette lekene.

– Det er jo veldig mange andre nasjoner som også har sagt at de ikke vil sende utøvere til OL som Australia og Canada. Ettersom Idrettsforbundet har sagt at de ønsket å få det flyttet, så er det med å forsterke den beslutningen. Nå gjør man det ekstremt vanskelig for IOC å holde OL i sommer. Man tvinger på en måte IOC til å flytte OL, sier Christiansen.

– For meg forandrer det lite. Jeg er ganske sikker på at det vil bli avholdt et OL. Om det er om fire måneder, ett, to eller fire år. Målet mitt er å bli verdens beste distansesvømmer, og det er det fortsatt. Om det ikke er før om fire år, så får det være slik.