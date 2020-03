I november i fjor tikket det inn bilder av en meget spesiell og lett kamuflert bil med tyske skilter, til oss i Broom.

Bilen sto på en elbil-ladeplass i Drøbak. Og etter litt detektiv-virksomhet på nettet, fant vi ut at dette var noe så sjeldent som en elbil produsert i India.

Maruti Suzuki er et indisk datterselskap av Suzuki og de skal blant annet bygge elbiler basert på lille og firkantede Suzuki Wagon R.

– Vi er kjent med at Suzuki jobber med denne elbilen nå. Men vi kjenner ikke noe til bilen som er på test i Norge.

Det sa Lars Havre, markedssjef hos den norske Suzuki-importøren da vi snakket med ham i november.

Kom over den på Skøyen

Når biler er på test i Norge, handler det som regel om en begrenset periode, noen ganger er de også på vei til eller fra vintertesting lenger nord i Norge, eller i Sverige.

Men det gjelder tydeligvis ikke for dette eksemplaret. Nå har vi nemlig fått flere bilder av den, denne gangen knipset av Haroon René Olsen (28) fra Oslo. Han kom over bilen på Skøyen i Oslo, der den sto til lading.

– Jeg og en kollega la merke til den med en gang, vi skjønte fort at dette ikke er noe vi har sett før, forteller Haroon.

Broom-leser Haroon René Olsen så med en gang at det var noe spesielt. Suzukien er bygget i India og skal etter planen komme på markedet i år.

– Fikk ikke fortelle hvilken bil det er

Han tok kontakt med sjåføren, men klarte ikke å få så mange opplysninger fra ham.

– Han snakket britisk og sa at han ikke fikk fortelle hvilken bil dette er, da det står i kontrakten hans. Jeg spurte om jeg kunne ta noen bilder og det fikk jeg mer enn gjerne lov til, forteller Haroon som selv er en svært bilinteressert mann.

Han har eid flere BMW E30 og kjører i dag en 2011 Mini John Cooper Works.

Hjemmesidene til Maruti Suzuki forteller for øvrig at denne elbilen skal komme på markedet i 2020. Det betyr at de da må ha kommet svært langt i testene av den.

Du skal ha bra peiling for å se hva dette er

Det er denne bilen, en Maruti Suzuki Wagon R Electric, som er på test i Norge akkurat nå.

Norge er populært testland

– Det er spesielt at bilen fortsatt er i Norge. Det kan bety flere ting. Kanskje tester de fortsatt, eller kanskje er bilen her fordi det jobbes med å starte import. Det kan ligne litt på det som skjedde med elektriske MG ZS i fjor. Her var det ett testeksemplar i Norge i flere måneder. I etterkant har vi fått vite at det blant annet ble brukt for å lodde interessen blant norske aktører som vurderte import. Og det ble også realisert, ved at bilen kom til Norge i år, forteller Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Norge er et populært land for å teste elbiler?

– Det er vi så absolutt. Når du skal teste elbiler er det jo helt avgjørende å få ladet dem, og på det området er vi i Norge på verdenstoppen. Vi har et godt utbygget og velutviklet nett av ladestasjoner. Slik sett kan man komme seg over lange avstander. Vi vet at flere importører lukter på nye merker og modeller. Norge er også et naturlig sted å starte for bilprodusenter som vurderer å etablere seg i Europa. Her skjer det mye spennende. Vi skal naturligvis følge opp hva som skjer med denne Maruti Suzukien også, avslutter Benny.

