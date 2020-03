– Utsett klimakur, prioriter koronakur

Arbeidet med flere av tiltakene som ble foreslått i rapporten «Klimakur 2030» har nå pågått et par måneder. Samtidig fører virussituasjonen til at bedrifter må permittere ansatte og at departementene jobber på høygir for å vurdere nye krisepakker til næringslivet.

Vil ha hjelp, ikke skade

Energi- og miljøpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Jon Georg Dale, tar nå til orde for at regjeringen må utsette arbeidet med Klimakur for å frigjøre ressurser og kapasitet til alt nødvendig arbeid med det pågående koronautbruddet i Norge.

– Vi kan ikke ha det slik at viktige offentlige ressurser i Finansdepartementet og Næringsdepartementet nå skal bruke tid og ressurser på å utrede og iverksette politikk fra en rapport som i seg selv har skadepotensiale til å gjøre hverdagen enda vanskeligere for bedriftene og næringslivet i Norge, sier Dale til TV 2.

Frykter økte kostnader

Han mener situasjonen gjør at regjeringen bør legge planene om de mange tiltakene som ble foreslått i rapporten «Klimakur 2030» til side, og heller prioritere flere tiltak som hjelper næringslivet.

– Regjeringens hovedoppgave og absolutte førsteprioritet må nå være å jobbe for å finne frem til nye og nødvendige krisetiltak til bedrifter og til alle som sliter i samfunnet på grunn av virussituasjonen, sier han.

Fremskrittspartiet er svært kritisk til en rekke av forslagene som er foreslått or å redusere klimagassutslippene.

– Forslagene fra Klimakur vil gi betydelig økte kostnader for næringslivet i en tid der bedriftene trenger det stikk motsatte i form av kostnadskutt. I tillegg utgjør tiltakene en risiko for at norske arbeidsplasser flagger ut i en kritisk situasjon der vi heller må gjøre alt vi kan for å trygge norske arbeidsplasser.

Mer bekymret for korona enn klima

Tall fra Kantar som TV 2 presenterte i helgen viser at 78 prosent er bekymret for konsekvensene viruset kan få for seg selv og sin familie. Til sammenligning svarte 54 prosent i en tilsvarende undersøkelse før nyttår at de er bekymret for konsekvensene klimaendringene kan ha for seg selv og sin egen familie.

– Norsk økonomi er nå inne i en av de mest alvorlige situasjonene vi har sett på svært lang tid. Det er helt nødvendig at vi frigjør kapasitet i offentlig sektor samtidig som verdiskapning og arbeidsplasser blir prioritert. Regjeringen bør umiddelbart usette arbeidet med Klimakur og heller prioritere en effektiv koronakur.

– Klimapolitikk er en mulighet

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier regjeringen ikke har noen planer om å utsette tiltakene i «Klimakur 2030».