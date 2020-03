Slik reagerte tvillingene Vita og Wanda (27) da de måtte skille lag

I lørdagens episode av Kompani Lauritzen måtte Vita Mashadi (27), sammen med Lasse «Lazz» Jensen (38) og Abiel Tesfai (32), forlate Setnesmoen militærleir etter å ha tapt i dimmekamp.

Tvillingparet Vita og Wanda Mashadi (27) forteller til TV 2 at tanken om en så tidlig exit i konkurransen aldri hadde streifet dem.

– Vi kom inn sammen, og var ikke forberedt på at det skulle ende så fort. Vita og jeg er veldig like, og som regel er det slik at hvis jeg gjør det bra, så vet jeg at hun gjør det bra også, sier Wanda, og forklarer at målet med det hele var å se hvor lenge de kunne holde ut – sammen.

– Veldig vanskelig

Både Vita og Wanda hadde forberedt seg fysisk for å tåle en støyt, men innrømmer at det ikke hadde den ringeste anelse om hva førstegangstjenesten innebar i sin helhet.

Da Vita måtte pakke sakene og dra hjem den første uken, ble det tøft for dem begge to.

– Det ble veldig vanskelig. Når noen drar hjem, så føles det som om noen har dødd. Jeg slet veldig med at Vita ikke var der og reagerte med å bli veldig stille og likegyldig. Alt ble tungt, og jeg ble svært sliten uten den tryggheten, forteller Wanda.

TAR FARVEL: Her har Vita (t.h.) tapt dimmekampen og tar farvel med tvillingsøsteren. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Måtte omstille seg

Hun forteller at det var Øyvind «Vinni» Sauvik (44) og Siri Kristiansen (41) som gjorde henne oppmerksom på at hun var blitt veldig innadvendt, og som til slutt fikk henne til å innse at hun måtte snu tankesettet.

– Det var da jeg skjønte at jeg måtte omstille meg. Jeg løftet blikket og innså at ingen av de andre hadde noe familiemedlem der til å støtte dem, forteller Wanda.

For Vita var det verre. Hun reiste hjem til deres felles leilighet alene, med en forestilling om at hun hadde feilet.

– Jeg var overbevist om at jeg hadde driti meg ut. Jeg glemte veldig raskt at det positive, alt det jeg faktisk hadde mestret, og hang meg veldig opp i det at jeg besvimte på fjellturen og ikke klarte å komme meg til toppen, forteller hun.

Se klipp fra Vitas dramatiske besvimelse på vei opp mot «Rampestreken» i videovinduet øverst i saken.

Isolerte seg

Dette førte til at 27-åringen isolerte seg i tvillingenes leilighet i en hel måned.

– Alt var negativt. Skammen over at jeg hadde gått ut først var så stor at jeg unngikk å kontakte venner og familie. Også da Wanda kom hjem igjen var det vanskelig. Hun var i ekstase, mens jeg hatet hele opplevelsen, forteller hun.