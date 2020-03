– Umoralsk at de skor seg på korona-krisen

Koronautbruddet har ført til en enorm stor pågang av desinfeksjonsmiddel og håndsprit.

Rådmann Jan Hugo Sørensen i Nordreisa kommune i Troms fikk derfor hakeslepp da han nylig fikk mail fra Røde Kors med tilbud om å kjøpe dyre dråper med desinfiseringsmiddel.

– Vi i Kommune-Norge får stadig oftere svindel-mailer, og da jeg mottok denne trodde jeg at det var spam, sier Sørensen til TV 2.

Men det skulle vise seg at mailen var ekte.

Det var avisa Nordlys som først omtalte saken.

Beklager

Rådmannen tok kontakt både med Røde Kors og Røde Kors Førstehjelp AS, som hadde sendt ut e-posten.

Han fikk raskt svar fra kommunikasjonsdirektør Øistein Mjærum i Røde Kors som opplyste at Røde Kors Førstehjelp AS er eid av Røde Kors, og at formuleringen i e-posten som var blitt sendt ut, var noe underlig.

– E-posten er dessverre ekte, sier Mjærum til TV 2.

Han forklarer at deres datterselskap, Røde Kors Førstehjelp AS, satt på viktig desinfeksjonsmateriale som de mente ville komme norske kommuner til gode i disse tider.

– Intensjonen om å tilby hjelp var god, men formuleringen i e-posten var ikke god. Og det beklager vi, sier kommunikasjonsdirektøren.

Mjærum har ikke oversikt over hvor mange av landets kommuner som mottok e-posten fra Røde Kors Førstehjelp AS.

Har tatt grep

Røde Kors har nå gjennomgått både sine og datterselskapets rutiner, slik at kommuner ikke skal få denne typen henvendelser i framtiden.

– Selgeren ble her litt overivrig. Vi beklager at mailen ble formulert på en slik måte at den kunne bli oppfattet som svindel. Vi ønsker at alle henvendelser fra både oss og våre datterselskaper blir formulert på en seriøs og ryddig måte, sier Mjærum.

Rådmann i Nordreisa er glad for at Røde Kors beklager, men han stusser fortsatt over at en humanitær organisasjon som Røde Kors skor seg på krisen.

– Røde Kors har et godt omdømme, men å drive business på denne krisen vi nå står i, er umoralsk og gir meg ikke noen god følelse, sier Sørensen.

– Hva tenker du om at enkelte mener det er umoralsk av Røde Kors å sende ut en slik mail, da de føler at dere skor dere på situasjonen vi står i?

– Jeg forstår at folk reagerer på denne typen mail i en situasjon som kommunene nå står i. Vi må bare beklage måten det ble gjort på, sier Mjærum.

Kritisk faktor

Før helgen meldte flere kommuner og sykehus rundt om i landet er tomme for smittevernutstyr.