Se ESL Pro League hver dag denne uken på tv2sumo.no.

Mandag annonserte ESL i en pressemelding at Rio-majoren som opprinnelig skulle spilles i mai flyttes til 19. november.

Major-turneringene regnes som de største og mest prestisjefulle turneringne i Counter-Strike. Det kan sammelinges med VM hvor lagene må gjennom en lang periode med kvalikker og gruppespill for å delta. De som vinner kan pryde seg med tittelen som verdens beste lag.

Turneringen arrangeres vanligvis to ganger i året men ettersom Rio-majoren blir utsatt annonserer Valve, spillselskapet som står bak Counter Strike, at Rio-majoren tar over plassen for årets andre turnering.

De dobler også premiepotten som følge av dette til svimlende 23 millioner kroner med dagens dollarkurs.

– Det er trist at festen i Rio lar vente på seg, men i en såpass unik situasjon som verden befinner seg i nå må man ta de smarteste grepene med folks helse som hovedfokus. Det blir uansett interessant å runde av året med en «super-major». Jeg tror det blir en turnering for historiebøkene, sier Halvor Gulestøl, ekspertkommentator i TV 2 om utsettelsen.

Majoren flyttes ene og alene på grunn av korona-pandemien som herjer i verden. I pressemeldingen uttaler Ulrich Schulze, Nestleder for produkt i ESL, følgende:

– Denne avgjørelsen var veldig vanskelig, men helse og sikkeret har høy prioritet. Med tanke på den vanskelige situasjonen vi har i verden når det kommer til store turneringer med mye publikum, så ønsket vi uansett å gi de brasilianske tilhengerne Counter-Strike-majoren de fortjener. Vi vil at alle skal være trygge, og vi er fornøyde med at vi skal fortsette å levere kvalitets-e-sport til publikum selv under disse vanskelige tidene, mens vi forbereder oss til Rio-majoren i november.

IEM Rio Major ser du gratis på TV 2 Sumo i november.