Færre konkurser enn vanlig etter korona-utbruddet

Antall dagpengesøknader sprenger alle rekorder. Krisepakker har avløst krisepakker.

Det norske næringslivet er i en situasjon som man ikke har sett maken til. Kombinasjonen av fallende oljepris og sterke restriksjoner i samfunnet skaper en svært vanskelig situasjon for det norske næringslivet.

Et eksempel er velværekjeden Enklere Liv. I dag meldte selskapet oppbud, og begrunner dette blant annet med konsekvensene av koronaviruset, ifølge Dagens Næringsliv.

Dette er et av foreløpig få eksempler. For man finner man bemerkelsesverdig få konkurser i de offisielle tallene.

– Det vi ser etter sist uke er at det er betydelig færre kunngjøringer av konkurser enn normalt, sier presseansvarlig i Brønnøysundregistrene, Frode Nordfjellmark til TV 2.

I snitt 23 konkurser per dag

Brønnøysundregistrene har ansvar for å samle inn mye informasjon om det norske samfunnet. Deriblant har de ansvar for konkursregisteret. Etter at en konkurs er åpnet, skal den kunngjøres i Brønnøysundregistrene.

De siste årene har mars vært en av de månedene med flest konkurser. Dette henger ofte sammen med at perioden etter jul kan være ekstra krevende for mange bedrifter.

Frode Nordfjellmark i Brønnøysundregistrene mener de lave tallene har en forklaring. Foto: Presse/Brønnøysundsregistrene

I snitt gikk 20 selskaper konkurs hver virkedag i mars 2017. I 2018 var tallet 20,5. I fjor, 23,6 selskaper konkurs hver eneste dag.

I år ser man en bratt nedgang, etter at koronakrisen for alvor satte begrensninger i det norske samfunnet.

Tallene under viser antall kunngjorte konkurser i landet per dag fra den uken koronautbruddet for alvor fikk konsekvenser i samfunnet.

Mener sakene stanser i domstolen

Hvor mange norske bedrifter som går konkurs som følge av koronakrisen, er selvsagt alt for tidlig å si noe om. Nordfjellmark i Brønnøysundregistrene peker på domstolen på spørsmål om hva som er årsaken til at så mange færre konkurser ble registrert i forrige uke.

– En av flere årsaker er nok at domstolene har en veldig begrenset aktivitet i disse dager. Det er nemlig slik at dersom noen blir begjært konkurs, er det bare tingretten som formelt kan åpne konkursen. Først etter at det har skjedd, havner konkursen i våre registre, forteller han.

– Har vi da en reell oversikt over antall konkurser i Norge, slik situasjonen er akkurat nå?

– Den er reell i form av at vi registrere det som er behandlet i tingretten. Men samtidig vet vi at de ikke prioriterer slike saker for øyeblikket. Da blir ikke bildet riktig, sier Nordfjellmark.