Ser oppsiktsvekkende krigseffekt på grunn av korona-krisen

De siste dagene har forskere ved fredsforskningsinstituttet PRIO gjort en oppsiktsvekkende oppdagelse. Koronapandemien har nemlig skapt mer fred i verden.

– Det er veldig oppløftende at man ser at partene gjør denne typen innrømmelser på et så tidlig tidspunkt. Det gir både en mulighet til å bekjempe epidemien, men også å se om det er mulig å bilegge konflikter, sier PRIO-direktør Henrik Urdal til TV2.

Samarbeider om helsehjelp

Han trekker frem tre konflikter der instituttet de siste få dagene har registrert en sammenheng mellom koronautbruddet og minkende kamplyst.

Optimistisk: PRIO-direktør Henrik Urdal er overrasket over at koronapandemien ser ut til å fremtvinge våpenhviler over hele verden.

På Filippinene, der president Rodrigo Duterte har erklært ensidig våpenhvile i den nesten 50 år lange krigen mot kommunistgeriljaen på øya.

I Libya, der begge parter i borgekrigen har blitt enige om å ta en pause.

I Afghanistan, der Taliban ikke har gått med på våpenhvile i krigen mot regjeringsstyrkene, men der bistandsarbeidere for første gang har fått fritt leide til i reise inn i områder kontrollert av geriljaen.

Årsaken er de krigførendes behov for støtte hos sivilbefolkningen, mener Urdal.

– I de fleste konflikter har partene en betydelig interesse av å sørge for at befolkningen i områdene de kontrollerer, får nødvendig helsestell. Dette er forferdelig vanskelig i en konfliktsituasjon. Derfor vil mange konflikter nå kunne stoppes midlertidig i påvente av humanitær bistand.

– Må smi mens jernet er varmt

Det er imidlertid ingen garanti for at pausene i krigføring vil føre til varig fred, og PRIO-direktøren mener det nå er helt sentralt at andre land og internasjonale organisasjoner smir mens jernet er varmt.

Det vil si å utnytte mulighetsvinduet koronakrisen har skapt til å skape mer permanente avtaler.

– Vi må ikke bli handlingslammet selv om vi står overfor noen veldig alvorlige utfordringer nå i forbindelse med koronaepidemien. Det er tvert imot slik at dette åpner muligheter for noe som kan spare liv i det lange løp, sier Urdal.

Tirsdag skal han informere Utenriksdepartementet om funnene som er gjort, og PRIO vil også publisere den positive utviklingen etter hvert som deres overvåkning av verdens konflikter avslører økende fredsvilje.

– Alt avhenger av at vi klarer å yte bistand til konfliktpartene i den fasen vi er i nå, sier Urdal.