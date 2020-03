Mads Hansen refser realitydeltakere: – Respektløs overfor andres liv

«Spårtsklubben»-profil og tidligere fotballspiller Mads Hansen er kjent for å dra frem det han ønsker å sette søkelyset på i sin profil på Instagram.

Festglade realitydeltakere

For andre gang på kort tid retter han fokuset mot realitydeltakere som fester til tross for at myndighetene fraråder nærkontakt og festing for å minske smittespredning.

– Enten så forstår de ikke alvoret, eller så er de verdens mest egoistiske mennesker som forstår alvoret, men tenker det er viktigere at de får ha en kul fest en kveld enn at andre overlever, sier Mads Hansen til God kveld Norge.

Han understreker at den ytterste konsekvensen av dette er at det kan ta livet av noen.

Respektløst

Først delte han et bilde av flere realitydeltakere som hadde en egen premierefest for sesong 3 av «Ex on the Beach».

Og for bare noen dager siden postet han en Instagram-historie med nok en sammenkomst av realitydeltakere som festet sammen.

– Det ser så dumt ut. Det er respektløs overfor andres liv og helse, sier Hansen.

Han angrer ikke på at han reposter innleggene og deler:

– Jeg har null dårlig samvittighet for at jeg legger det ut, understreker han og forklarer at de må tenke seg ekstra om på grunn av den posisjonen de er i.

– Det er ungdom som ser opp til dem og her er de dårlige forbilder.

36-åringen har også en oppfordring til ungdommene som har sett festvideoene i sosiale medier:

– Hør på myndighetene og gjør det som myndighetene sier. Ikke gjør det som «Ex on the Beach»-deltakerne gjør.

Pinlig og flaut

Mads Hansen forklarer at det ikke var akkurat den samme gjengen som dukket opp på begge sammenkomstene, men at noen av dem er de samme.

Skjermdump fra Instagram.

Blant andre tidligere «Paradise hotel»-deltaker Mario Riera, som er med i årets sesong av «Ex on the Beach» er å se begge steder.

Riera har tidligere lagt seg flat etter den første sammenkomsten da de hadde en premierefest. Men Hansen synes det er rart at han likevel trosser det han har sagt tidligere.

– Det må være så flaut og pinlig når du først legger deg flat i media og sier at det ikke skal skje igjen. Så går det noen dager, og så er du på fest igjen, forklarer Mads Hansen.

Han legger til at Riera har tidligere sagt at han er i risikogruppen selv, og han har snakket åpent om at han har ulcerøs kolitt.

– Hadde det bare gått ut over han selv så er det hans valg. Men du setter andres liv i potensiell fare.

God kveld Norge har tatt kontakt med Mario Rivera. Han har ikke besvart våre henvendelser.