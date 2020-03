Mæland var en av tre statsråder som var til stede under regjeringens daglige oppdatering om koronasituasjonen.

Hun innledet med å si at de økonomiske konsekvensene blir større jo lenger krisen varer.

– Da er det og veldig forståelig at en del stiller spørsmål er dette virkelig er nødvendig? Til det er det å si at tiden er ikke inne for å trekke konklusjoner. Vi må ha is i magen stole på at tiltakene vi har iverksatt er viktig og riktig. Det handler om å unngå for mange sykehusinnleggelser og dødsfall, sa justisministeren.

Det er viktig at alle står sammen i den nasjonale dugnaden og følger rådene fra helsemyndighetene, sa Mæland.

– Det handler om å holde avstand, om å respekterer de nasjonale karantenereglene. Har du fått påvist korona, skal du holde deg isolert. Og til sist, men fortsatt veldig viktig, vask hendene ofte, sa statsråden.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) inviterte mandag til oppdatering om koronasituasjonen.

Representanter fra Folkehelsesinstituttet og Helsedirektoratet var også til stede under pressekonferansen.

Se pressekonferansen direkte øverst i artikkelen.