Andreas Haukeland (26), bedre kjent som artisten «Tix», er blant annet dommer i TV 2-programmet «Idol». Nå håper han å oppmuntre følgerne sine med den nye låten «Karantene», som ble laget over en kjapp økt på FaceTime.

– Vi måtte passe på å skrive en låt som oppmuntrer folk og som ikke støter folk. Det er mange som vil melke dette temaet og få profitt, men jeg mener dette er ikke noe å kødde med, sier Haukeland til God kveld Norge.

– Jeg lagde låten for å vise at jeg også sitter i karantene, og for å oppmuntre andre i samme situasjon, fortsetter han.

Selvbestemt karantene

Haukeland sier at han har sittet i selvbestemt karantene siden før restriksjonene fra myndighetene startet, utenom et par unntak som blant annet «Idol»-innspilling.

– Jeg er bekymret på vegne av veldig mange andre, men jeg er ikke bekymret på vegne av meg selv. Men det er ikke derfor jeg har låst meg inne i karantene, sier han.

– Jeg har gjort det fordi det ofte er mye folk som kommer bort til meg for å hilse på, særlig barn, som gjerne glemmer å holde avstand fordi de blir så giret. Så det er for å ikke være en smittebærer at jeg holder meg inne, fortsetter han.

2020-planen avlyses

Teamet bak «Tix» har lagt omfattende planer for 2020, og hele den planen må nå endres.

– Det er massevis av konserter, TV-opptredener, store nyheter og annonseringer som vi ikke får gjort. Men jeg tenker at det er greit. Det er ikke slik at vi ikke kommer oss igjennom dette, vi må bare vente til det er over, sier artisten.

– Det er ikke tapt inntekt, det er forskjøvet inntekt, fortsetter han.

Handler om å redde liv

Haukeland forteller at han vet det er mange i musikkbransjen som er bekymret.

– Dette handler om å redde liv. Det handler om å unngå å «wipe» ut en hel generasjon mennesker. Det er ingen velferdsrett å få lov til å leve som artist, og akkurat nå tenker jeg mye på alle de som er avhengige av at artister er artister – som bandmedlemmer, arrangører, utstyrsleverandører og liknende, sier han.

– Det er mange som har havnet i en vanskelig situasjon nå, og det er viktig å huske på de fleste artister fortsatt kan skape musikk, mens mange andre har mistet alt inntektsgrunnlag, fortsetter artisten.

Bør være takknemlig

Haukeland påpeker at artistenes største jobb er å skape musikk og at nå er det en gylden mulighet til å gjøre nettopp dette.

– Jeg tenker at de i kulturbransjen bør se positivt på dette, fordi folk følger mye mer med og har behov for kultur. Selv om de ikke får utøvd kultur på samme måte som før, så setter folk mer pris på kulturen, sier han

– Mange artister og skapere bør være takknemlig, for nå er det en gylden mulighet til å skape musikk, sier han og avslutter med strofen: – «Vi står sammen om dette her».