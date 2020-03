Det bekrefter håndballklubben på sine nettsider mandag. Vingen har forlenget avtalen med to år.

Dermed får hun ektemannen, Steffen Stegavik, som trener.

For en uke siden ble det klart at Stegavik skal trene laget de to neste årene.

– Jeg gleder meg skikkelig til å spille for Sola i de neste sesongene, klubben bygger et spennende lag for neste sesong, og jeg ser frem til å se hvor langt vi kan nå sammen. I tillegg gleder jeg meg til å ha Steffen som trener, sier Herrem til Solas nettsider.

Steffen Stegavik, som selv er tidligere landslagsspiller i håndball, skal trene Sola med Camilla Herrem på laget. Foto: Vidar Ruud

Stegavik uttalte i forrige uke at han er trygg på at det skal gå bra å være trener for konen.

– Så klart har vi hatt en dialog rundt hvordan det vil bli hvis det skulle skje. Men vi er begge profesjonelle og har respekt for det vi driver med. Så det tror jeg skal gå veldig bra, sa Stegavik til Aftenbladet.

Selv er Herrem stolt på ektemannens vegne.

– Ord kan ikke beskrive hvor stolt jeg er av deg, Steffen Stegavik. Alt du har fått til i karrieren din er helt rått. I tillegg har du spilt fotball i 2. divisjon, vunnet 71 Grader Nord, er verdens beste pappa til Theo og Lykke, du er verdens beste ektemann. Nå er skoene lagt på hyllen, men du skal fortsatt stå på banen, men nå som hovedtrener for Sola HK. Dette, som alt annet du gjør, kommer til å gå kjempebra. Jeg er i hvert fall stolt her hjemme, skrev Camilla Herrem på Instagram da ektemannen fikk trenerjobben.

Håndballstjernen vendte hjem til Sola i 2017 etter flere år i utlandet og andre norske klubber. Savnet etter familien var en stor del av grunnen, og er også blitt vektlagt i avgjørelsen om å forlenge med den lokale klubben, opplyser Sola på sine nettsider.