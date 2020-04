Vi i Broom har tatt en liten titt i bakspeilet for å se hva som rørte seg på bilfronten for rundt 20- 30 år siden. Ikke selve bilene denne gangen, men vi har derimot laget en liten mimreserie om det ulike tilbehøret som mange av oss hadde i eller på bilen den gang. Men som kanskje har gått litt i glemmeboken i dag.

I dag ser vi nærmere på lyktegrillen:

Siden tidenes litt utpå dagen, har godt lys på bilen vært viktig. Naturlig nok. Det har jo med sikkerhet å gjøre. Godt lys bidrar også til at det er mindre slitsomt å kjøre i mørket.

Hadde ikke bilen godt nok lys i utgangspunktet, var det gjerne ekstralykter som gjaldt. Enten i form av tåkelys eller såkalte 1000-metere. Eller begge deler.

Disse var ganske kurante å montere. Et par huller borret i støtfangeren og med mutter og låseskive på baksiden - så sto ekstralyktene der. Var du skikkelig seriøs eller hadde store bøttelykter, var skråstilte støttestag i toppen av lyktene også nødvendig. Men verre var det sjelden.

Før og etter bilde av Toyota Corolla. Lyktegrillene fantes til et utall biler.

Om det ikke var tvingende nødvendig, så var det i alle fall litt tøft. Dessuten var det kult å kunne sette 1000-metere med (ulovlige) 100-watts pærer rett i trynet på en "gjøk" som var litt sen med å blende ned. At det ga bilen et litt tøft rally-stuk, trakk jo heller ikke akkurat ned. Det var i grunnen både mange og gode grunner til å sette ekstralys på bilen ...

Så kom 80-tallet. Bilene fikk ofte støtfangere i kunststoff. Gjerne ganske så integrert med karosseriet og ofte med en solid aluminiums-bjelke under.

Det var slutt på å ta drillen, borre et par hull og så montere disse lampene på ti minutter. Dessuten fikk bilene bedre og bedre lys originalt.

Dette merket så klart de aktørene som levde av å selge ekstralykter. Så kom noen på den gode ideen å selge tilbehørsgriller med lykter i. Det var jo genialt! Selv om ideen ikke var helt ny. Du kunne få det til Volvo Amazon allerede på 60-tallet.

Det tok uansett skikkelig av på 80-tallet. Enkelt å montere, lite plasskrevende, det så fresht ut – og det ga godt lys. Alt til en grei penge.

Dette var i alle biler – så ble det plutselig borte

Flere, deriblant Volvo, tilbød lyktegriller som originalt ekstrautstyr. Dette bildet er fra 1975.

Hvem kjøpte dette?

Dette var for absolutt alle. Tante Berit på Gjøvik kunne godt ha dette på sin Opel Corsa, bestefar Bjarne kunne ha det på sin Ford Granada 1,7 diesel og tøffe-Trond på sin VW Golf, mens mamma hadde det på sin Toyota Corolla.

Det var jo det som var litt av suksesskriteriet her. Det var for alle og det var ikke "harry".

Hva skulle det være godt for?

For å få godt lys selvfølgelig. Og det funket. Disse lykegrillene, som ofte var levert av tyske Hella, fungerte faktisk helt greit. De ga godt lys og det hele så ganske integrert og originalt ut, om man sammenlignet med de digre bøttelyktene som stakk 30 centimeter ut foran støtfangeren.

Ubrukt lyktegrill fra 80-tallet til Ford Sierra ble solgt for 5.000 kroner. Faksimile fra ebay.

Var det noen ulemper?

Nei, egentlig ikke. Slik i utgangspunktet.

Men 80-tallet på det "hotteste" var jo også på mange måter også stylingens tiår. Ganske ofte ble lyktegrillen kombinert med andre ting. For eksempel en refleksplate bak. Som noen ganger i sin tur krevde at skiltet ble flyttet under bakfangeren, litt skjevt, på hjemmelagde braketter og med uoriginale, klumpete skiltys som kanskje virket.

Var i tillegg lyktegrillen lakkert i bilens farge med sprayboks, men uten å grunnes først, ja, da kunne lakken flasse av etter seks måneder. Og så ble ikke resultatet så veldig bra likevel.

Men som nevnt. Dette var smått genialt. I alle fall om man klarte å begrense seg litt, eller å gjøre det hele skikkelig og ordentlig.

Lyktegrillene finnes fortsatt. Her på en relativt ny Ford pickup.

Har dette noe for seg i dag?

Ja – egentlig. Det finnes fortsatt biler med dårlig lys. Selv om det også har vært en rivende utvikling på originalt lysutstyr til biler.

Og – tro det eller ei – lyktegrillene finnes fortsatt. Dog i noe mindre omfang enn på 80-tallet. Men det finnes i alle fall til en del amerikanske pickuper fortsatt.

Dessuten har lyktegrillene blitt populært retro-tilbehør for de som pusser opp og restaurerer gamle biler. Forleden fant vi en Hella-lyktegrill til Ford Sierra på ebay. Den ble solgt for 5.000 kroner!

