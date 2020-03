Farmen kjendis-finalefesten er avlyst – slik skal deltakerne feire at eventyret er over

Søndag 29. mars skulle de tolv deltakerne, samt sesongens utfordrere og Torpet kjendis-deltakerne, samles for å feire seg selv og vinneren av Farmen kjendis 2020.

Men arrangementet som tradisjon tro skulle være Mesh i Oslo sentrum, ble for kort tid siden avlyst på grunn av korona-situasjonen.

– Dette er et arrangement som ville samlet opp mot eller over 100 mennesker, og det er derfor helt naturlig at dette nå avlyses, sier pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl.

– F**n ta korona

Deltakerne er alle enige i at det er en kjedelig situasjon, men at det er en liten bagatell sett i sammeheng med de store utfordringene samfunnet har nå.

– Det er skikkelig trist. F**n ta koronaviruset. Men det er klart at det er det eneste riktige. Hvis man ser på hva som er viktig, og hva som betyr noe, så er dette en liten bagatell, sier Mímir Kristjánsson (33) til TV 2, og legger til at han hadde gledet seg stort til å se alle de andre igjen.

– Per skulle åpne puben i Halden til helgen, men det er nå utsatt på ubestemt tid. Og jeg som til og med hadde fått han til å ta inn islandsk øl i sortementet, sier rogalendingen og ler.

For politikeren i Rødt blir det heller en rolig kveld med samboeren foran TV-skjermen.

– Vi får åpen en flaske vin og feire. Det skal bli greit, men jeg vil jo gjerne se folk igjen, for vi har jo behov for oppsummering og debrief.

– Skikkelig, skikkelig kjipt

Vidar Villa (30) forteller at finalefesten ofte ble et samtaletema inne på Farmen-gården, og at feiringen er noe de alle har sett frem til helt siden innspillingen startet i mai i fjor.

– Det var skikkelig, skikkelig kjipt. Vi snakket mye om det der inne, om å treffes på finalefesten og få feire skikkelig. Så det er veldig synd.

Ifølge Villa, som nylig fylte 30 år i programmet, blir det sofafeiring med en god kamerat.

– Det å samle folk er ikke så lett om dagen, så da blir det vel å invitere en kamerat over. Lage god mat og ta seg en øl. Så får vi håpe at vi kan samles når dette er over, sier han.

Trist

Mia Gundersen (58) kom inn som utfordrer, men er fortsatt med i kampen om å vinne Farmen kjendis. Hun synes også det er trist at de ikke kan skåle sammen førstkommende søndag.

– Vi hadde nok festet hele natten. Da hadde jeg sagt til alle: «Gud, så glad jeg har blitt i dere». Og så hadde jeg ropt: «Skål!», sier Gundersen og ler.

Videre forteller Norske Talenter-dommeren at de alle kommer til å sitte spent foran skjermen. Hun er glad for å ha vært en del av den fine gjengen: