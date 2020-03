Koronaviruset har stanset Premier League, og serien er foreløpig utsatt på ubestemt tid.

– Liverpool kommer til å vinne Premier League, skriver Wayne Rooney i sin spalte i The Times.

Rooney, som også er Everton-fan, forteller at det er Everton-supportere som ringer han og sier at sesongen må bli kansellert.

– Som en «Evertonian» og en som har spilt for Manchester United i 13 år, er det en del av meg som synes det hadde vært greit, skriver han, og fortsetter:

– Men nei. Liverpool har vært fantastiske. De har jobbet utrolig godt, og de fortjener denne tittelen. Kan du forestille deg å vente i 30 år, og når du nærmest har sikret troféet får du det revet bort?

Champions League og nedrykksstrid

Manchester United-legenden synes også sesongen bør fullføres for å avgjøre hvilke lag som skal til Champions League og hvilke lag som skal rykke ned.

– Dette er noe som er av stor betydning for de involverte klubbene. Det er riktig å fullføre denne sesongen, selv om det innebærer at vi går glipp av den neste. Det kommer til å bli mye bråk og mange juridiske problemer om denne sesongen blir kansellert, mener Rooney, som ikke blir overrasket om sesongen må avgjøres så sent som i slutten av 2020.

Hans tidligere lagkamerat, Rio Ferdinand, er av en annen oppfatning:

– Sesongen burde bli nullet. Bare null den ut, sier han ifølge The Mirror.

Den tidligere stopperkjempen er også bevisst på at det vil bli hevdet at det er fordi han er tidligere United-spiller at han sier dette.

– Det har ingenting med det å gjøre. Jeg ser ingen måte sesongen kan avsluttes på uten helserisiko. Det er så enkelt.

– Avslutt nå og start den neste når man kan uten at det er en helserisiko, og gjør det med blanke ark.

– Uaktuelt å spille for lukkede dører

Både Ferdinand og Rooney mener at fotballen, som alle andre, må lytte til rådene fra myndighetene og ta alle mulige forholdsregler for å hindre spredningen av koronaviruset.

– For meg utelukker det å fullføre sesongen bak lukkede dører, sier Rooney.

34-åringen mener fotballen utvilsomt skal komme i andre rekke når man nå skal overvinne koronaviruset.

– Når du spiller bak lukkede dører, samles det fortsatt en ganske stor folkemengde. Man trenger ambulanser, ambulansepersonell og leger, det er obligatorisk. Det kan også være behov for politi. Hvorfor skal man da ta med de på en fotballkamp når det i denne krisen er behov for de på andre steder som er langt viktigere?

– Jeg ville ikke vært komfortabel med å spille en kamp hvor jeg visste at mennesker dør eller er veldig syke på grunn av koronaviruset, når vi tar bort personer i førstelinjen som kunne ha hjulpet til, skriver Rooney.

Liverpool hadde 25 poeng ned til Manchester City på andreplass før sesongen ble utsatt. Serielederen trenger kun to seire til for å sikre Premier League-tittelen.