– Si ifra på en skikkelig måte

For snart to uker siden ble en rekke omfattende smitteverntiltak satt i verk over natten. Tirsdag denne uken ble det klart at tiltakene videreføres også til over påsken.

Men ikke alle følger reglene som er bestemt av myndighetene.

– Vi får jo innimellom rapporter og observasjoner om at idrettsanlegg er tatt i bruk selv om det er stengt, og det er en vanskelig problemstilling. Daglig har vi befaringer for å sjekke at skilt og sperringer er oppe, men også for å observere, sier Richard Kongsteien i Bymiljøetaten i Oslo.

Oslo kommune har mellom 40 og 60 ansatte ute hver dag som alle har et ansvar for å observere om de nye tiltakene blir overholdt.

Har gjort observasjoner

Kongsteien sier kommunen ikke har noen verktøy utover å prøve å informere om reglene som ligger til grunn, eller varsle videre til beredskapsetaten.

– Vi har jo per nå ikke noen verktøy eller tiltak for å begrense bruken utover det vi allerede gjør, så vi appellerer til dugnadsplikten vi alle har, sier Kongsteien.

Han understreker at på et generelt grunnlag er de fleste flinke til å overholde de nye reglene.

– Generelt sett er folk flinke til å ta ansvar og etterkomme de rådene og reglene som er satt, men så har det vært noen observasjoner der det har blitt spilt fotballkamper og vært ansamlinger over det som er innenfor, sier Kongsteien.

Han sier dette ikke blir sett på som et stort problem og at han er en tilhenger av det å snakke sammen, og å si ifra.

Si ifra på en vennlig måte

Fagdirektør for smittevern i Folkehelseistituttet, Frode Forland, sier at det er mulig å si ifra til hverandre på en skikkelig måte.

– Det går an å være vennlig å spørre om å holde litt avstand. Det hender folk er mest i sin egen verden, og jeg må påpeke at det ikke er grunn til stor panikk av den grunn. Men, vis hensyn overfor hverandre, sier fagdirektør for smittevern, Frode Forland i FHI.

– Mitt inntrykk er at folk generelt tar hensyn til hverandre og at de fleste følger de rådene helsemyndighetene gir, sier han.

– Poenget med tiltakene er å holde avstand. Det gjelder i skogen, på gaten og i butikken. Har man en avstand til hverandre på minimum 1-2 meter er smitterisikoen minimal. Studier viser at viruset smitter via kontakt og dråpesmitte, som er når folk hoster, nyser eller snakker, sier Forland og fortsetter:

– Vi gir rådene våre basert på forskning, som går videre til direktoratet og regjering. Det er klart beslutninger tas under stor usikkerhet nå, men da er det bedre å sikre seg. Vi har ikke nok data, og det har ikke gått lang nok tid til å vite nøyaktig hvordan de ulike tiltakene vil påvirke epidemiens forløp, men vi følger med på data fortløpende.