Ut mot OL-ledelsen: – Uforsvarlig

Søndag kveld åpnet Den internasjonale olympiske komité (IOC) for første gang for at sommerens OL i Tokyo kan bli utsatt.

Samtidig sier Yoshiro Mori, presidenten for Tokyos organisasjonskomité, at OL 2020 ikke vil bli kansellert, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Skal en tro den britiske avisen The Times, foretrekker IOC å utsette OL med start i oktober i år. Å utsette mesterskapet til sommeren 2021 er et annet alternativ.

– Uforsvarlig

TV 2s sportskommentator Gro Hammerseng-Edin er misfornøyd med alternativene.

– Til når er det best å utsette, tenker du?

– Det er et veldig stort spørsmål, og et kjempe-puslespill. Om det kan bli organisert om et år, er vanskelig å svare på. Men jeg synes definitivt de er nødt til å ta stilling til at det også kan være en god idé å avlyse, sier Hammerseng-Edin.

– Begge scenarioene må diskuteres, og jeg synes det er uforsvarlig at IOC ikke allerede nå tar stilling til at å avlyse kan være det beste alternativet, fortsetter den tidligere håndballstjernen.

IOC varslet at en endelig avgjørelse vil bli tatt innen fire uker. Det synes Hammerseng-Edin er i overkant lenge.

– Jeg synes den avgjørelsen bør komme så raskt som mulig, slår hun fast.

Noe som skaper problemer om OL skal utsettes, er mesterskapene som skal gå neste år. Blant annet vil et sommer-OL i 2021 krasje med friidretts-VM.

– Det vil bli en krevende øvelse, og en tilnærmet umulig øvelse. Jeg synes det kan se ut som en uoverkommelig oppgave å finne plass til alle de arrangementene som nå er utsatt, sier Hammerseng-Edin.

– For meg er det glimrende

Henrik Ingebrigtsen er positiv til en potensiell OL-utsettelse. Foto: Håkon Mosvold Larsen

En som ikke har noe imot en OL-utsettelse, er mellomdistanseløperen Henrik Ingebrigtsen.

– Det er nok ganske usannsynlig at OL går som planlagt. For min del, om det blir litt utsatt, hadde det vært helt glimrende, sier den eldste løperbroren som Skype-gjest i God Morgen Norge.

– Da slipper vi unna det veldig utfordrende klimaet der borte, i tillegg til at jeg får litt ekstra tid på å trene og forberede meg bedre, utdyper Ingebrigtsen.

For tiden er 29-åringen hjemme i Sandnes. Han legger ikke skjul på at virussituasjonen setter en bremser for sesongforberedelsene.

– Det er veldig krevende. Spesielt for oss utøvere som trener hver dag, og vanligvis mot et mål og har et tidsperspektiv på det her. Nå trener vi litt på måfå, og vet ikke helt når vi skal få konkurrere, konstaterer Ingebrigtsen.