Den tidligere Farmen-deltakeren og influenseren Stine Næss-Hartmann (34) og ektemannen Jakob Næss er blitt foreldre.

På Instagram avslører Hartmann at sønnen Storm ble født søndag.

– Tross omstendighetene, var det veldig rolig her og jeg ble tatt så godt imot. Vit det, alle som skal føde i disse dager, skriver hun om Akershus universitetssykehus.

Hun beskriver det som en perfekt fødsel med verdens beste jordmødre.

– Det ble en god del grining da pappa måtte hjem etter fødselen, men for et herlig team som jobber på i disse tider for å sørge for at tiden etter fødselen skal oppleves trygg og rolig. Dere er virkelig helter i en slik sårbar situasjon man er i som nybakt mamma, skriver hun på Instagram.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Hartmann tirsdag.

Nygifte

Paret giftet seg i januar i år, etter å ha vært forlovet i omtrent ett år. De møtte hverandre gjennom datingappen Tinder.

Hartmann delte gravidnyheten på Instagram i fjor høst.

Gjennom hele svangerskapet har hun oppdatert sine over 20.000 Instagram-følgere og delt bilder av gravidmagen.

Hartmann var en av deltakerne i TV 2-serien Farmen i 2016. Der røk hun ut én dag før finaleuken. I ettertid har hun gjort karriere som treningsinfluenser.

.