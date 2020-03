Mandag kveld er det duket for nok en storslagen og avgjørende Counter-Strike-kamp i 1. Divisjon av Telialigaen.

Stabæk Momentum, som har klatret opp på tabellen i løpet av de siste ukene møter et sultent Celestial som ligger hakk i hæl.

– Det burde bli en ganske het kamp. Begge lag har jo utrolig mye skuddkraft, så vi får fokusere på å holde oss til vårt spill og å forme kampen i vår favør, forteller Johann «Saasinho» Saasen i Celestial før den avgjørende kampen.

Kampen mellom Celestial og Stabæk Momentum ser du gratis på TV 2 Sumo Fri fra klokken 20:00

Stabæk Momentum på sin side er nødt til å stikke av med en seier om de vil være med i kampen om en plass på sluttspillet.

Slik ser tabellen ut før åttende runde. Skjermbilde: Telialigaen.no

– Sluttspillet var aldri målet vårt

Etter syv kamper, hvorav seks uavgjort-resultater, har Celestial vist stor fremgang i lagets struktur i løpet av sesongen, men for Johann «Saasinho» Saasen og resten av gutta kan det vise seg å ha kommet litt for sent.

– Om vi skal få sluttspill skal veldig mye gå vår vei med både Nordavind, Momentum og oss selv. Det var aldri målet å komme til sluttspillet, vi har heller daglige og ukentlige mål med laget for å få alt på plass. Jeg tror ikke akkurat at Nordavind og Momentum går på to smeller i sine siste to kamper, så for oss er sluttspillet litt ute av bildet.

DISSE SPILLER FOR CELESTIAL: Victor «Victorek» Knutsen



Trym Even «trmJ» Joakimsen



Thomas «JagrN» Ottersen



Martin «Nasty» Garvik



Johann «Saasinho» Saasen

Johann «Saasinho» Saasen forventer en spennende kamp mot tidligere lagkamerater. Foto: Privat

– Det har vært umulig for oss å finne en god femmer

Etter forrige ukes travle skjema for Stabæk Momentum, endte laget opp med et jevnt 0-2-tap mot Nordavind torsdag kveld, og uavgjort mot Bitfix søndag kveld. Mandag ønsker Momentum derimot å vise en annen side av seg selv enn tidligere.

– Vi er jo veldig avhengige av at vi presterer individuelt i kampene våre, og mot bedre motstand som Nordavind må det litt ekstra til, forteller Andreas «dem0» Aslaksrud.

Til tross for en tøff start til sesongen, har Momentum klart å hente seg tilbake, og skapt muligheter for et potensielt sluttspill, men også det målet virker nokså urealistisk.

– Helt ærlig så har det vært umulig å finne en god femmer som vil legge inn tid den sesongen her, fortsetter Aslaksrud.

DISSE SPILLER FORSTABÆK MOMENTUM: Andreas «dem0» Aslaksrud

Igor «MACKO» Macko

Thomas «Aaseng» Olsen Aaseng

Trygve «kOMB4» Johansen

Anders «Savvy» Sundet

Til tross for at det ser mørkt ut for en plass på sluttspillet, forventer spillerne å kunne stikke av med poeng mot Celestial i mandagens hovedkamp.

Foto: Sindre Stien/Good Game

– Jeg føler vi burde slå dem, men har de formen de hadde mot Apeks blir det en tøff kamp. Jeg er ikke så veldig godt kjent med gutta i Celestial så jeg kan ikke si så mye om hva de har eller mangler når det kommer til lagspillet deres, men så stiller jo vi med en god del mer erfaring enn dem. Også har vi jo «Aaseng» da, noe Celestial definitivt ikke har, avslutter Aslaksrud.

