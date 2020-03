– Det er til sammen to personer som er døde etter å ha blitt smittet av koronavirus på Ahus, sa sykehusdirektør Øystein Mæland under en pressebrief mandag ettermiddag.

– Vårt sykehus er så vidt vi kan se det sykehuset i landet som per nå har hatt den største pågangen av koronapasienter, sier Mæland.

Totalt er 31 pasienter innlagt med smitte mandag. Av dem ligger ti på intensivavdelingen. Ni ligger på respirator.

Antall døde pasienter er nå to, og antallet ansatte i karantene er 642.

– Vi ser nå en liten nedgang i antall ansatte i karantene. Det er positivt, konstaterte Mæland.

Hittil har det vært to smittesituasjoner inne på sykehuset. Smitten har ikke spredt seg på sykehuset.

– Det betyr at de involverte har gjort en veldig god jobb og at de basale rutinene for smittevern fungerer, sier Mæland, som også roste de ansatte for innsatsen.

Tidligere mandag ble det kjent at en pasient som var smittet av koronaviruset, døde på sykehuset søndag. Under pressekonferansen mandag ble det kjent at ytterligere en person døde natt til mandag.

Pasienten som døde søndag, var bosatt i Nordre Follo. Avdødes datter Line Nilsen forteller til VG at hennes 73 år gamle far var kreftsyk og var smittet av koronavirus.

Ordfører i Nordre Follo kommune, Hanne Opdan (Ap), uttrykker sin dypeste medfølelse med de pårørende og andre etterlatte.

Dødsfallene er det åttende og niende i Norge så langt. FHI har tidligere opplyst at snittalderen på de fem første som døde var 89 år.

Øystein Mæland understreker for øvrig at det ikke er sånn at det bare er gamle og syke med andre sykdommer som kan bli veldig syke av covid-19-viruset.

– Vi har også vår andel av yngre pasienter i betydningen 40-50-årsalderen uten kjent kompliserende sykdom som er blitt veldig syke av dette, sier sykehusdirektøren.

Helsedirektoratet meldte mandag at 190 koronapasienter er innlagt på sykehus. Av disse får 40 respiratorbehandling.