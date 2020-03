I likhet med mange andre TV-sendinger har Idol tatt store grep som følge av koronapandemien. Tomme publikumsstoler er ett av tiltakene som ble gjort under første direktesending forrige fredag.

Solveig Kloppen var vikar for Katarina Flatland som var i karantene etter en utenlandstur.

– I likhet med veldig mange andre, er jeg satt i karantene. Dette som følge av en reise til Danmark som ble gjort før situasjonen kom ut av kontroll, sa Flatland til TV 2 før premierekvelden.

Tar ingen sjanser

God kveld Norge har vært i kontakt med Markus Grønstad som gikk videre på fredag etter å ha vært i faresonen. Han forteller om strenge tiltak.

– Alle deltakerne bor på Frogner House, hvor vi har hvert vårt rom, men vi henger ikke så mye sammen for å holde avstand. Vi følger FHI sine anbefalinger, men alle deltakerne er ekstra på vakt, vi tar ingen sjanser, sier Grønstad.

Potensielt kan deltakerne bo i isolasjon i åtte uker, hvis de kommer til finalen.

– Det blir mye tid på rommet, ler Grønstad.

Markus Grønstad. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg skulle selvfølgelig ønske at situasjonen var normalisert, men vi får bidratt med noe positivt på fredagskvelden, det er viktig det også, fortsetter han.

Take-away

Siden kontakt med andre mennesker skal holdes til et minimum, synes Grønstad det er gunstig å ha tjenester som tilbyr hjemlevering.

– Det blir mye Foodora og Wolt. Jeg liker å lage mat selv, så det er litt kjipt å føle begrensinger på det. Også har vi fått hvert vårt kredittkort til å handle mat for, forteller artisten.

Til vanlig skulle deltakerne tatt buss mellom Frogner og Fornebu, hvor «Idol» spilles inn.

– Nå blir det bestilt taxi til oss, hver vår taxi. Det er litt rart, men vi skjønner jo alvoret.

Mye Snapchat

Siden deltakerne ikke henger så mye sammen fysisk, benytter de seg av andre metoder for å få tiden til å gå.

– Det er mye dødtid, men vi har en gruppe på Snapchat hvor det sosiale foregår. Det er ikke så mye felles vi får gjort, sier han.

– Det som er hyggelig er at det er veldig lytt her, så vi hører hverandre øve, det er en viss sjarm i det, fortsetter en munter Grønstad.

Tilitt til produksjonen

Grønstad forteller at han er imponert over TV 2 og produksjonen

– Jeg har aldri følt at produksjonen har tatt dette useriøst, alle føler at ting blir tatt hensyn til, forteller han.

En annen som skryter av produksjonen, er «Idol»-dommer Andreas «Tix» Haukeland. Han har aldri vært borti et så strengt regime.

– «Idol» og TV 2 er ekstremt flinke. Vi blir alle spredt, særlig deltakere og dommere må holde avstand. Alle mennesker har forskjellige soner de skal oppholde seg i. De er kjempeflinke og tar dette på alvor. Det var til og med noen tiltak som er på grensen til dumt, men vi tar ingen sjanser, sier «Idol»-dommeren.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl sier at de prøver å tilrettelegge best mulig for deltakerne.

– I den spesielle tiden vi er i, er det en lang rekke tiltak vi alle må rette oss etter. Når det kommer til Idol-deltakerne, så er mange av dem unge og er lenge borte fra familie for aller første gang. Vi har alltid hatt et spesielt fokus på å tilrettelegge alt på best mulig måte for deltakerne i slike programmer, men det er klart at vi nå i denne rådende situasjonen, må ha et ekstra fokus på dette, sier han.