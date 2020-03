På et møte i Beredskapsutvalget 17. mars innledet helsedirektør Bjørn Guldvog med å uttale at koronasituasjonen i praksis er et stort eksperiment.

Det går frem av møtereferatet som TV 2 har fått innsyn i.

I Beredskapsutvalget sitter fagmyndighetene som har ansvar for å håndtere koronakrisen.

«Det er ulike tilnærminger i Europa til å stoppe spredningen av smitten, og media er også opptatt av alle forskjeller som gjøres mellom landene, men det er viktig å huske på at det enda ikke er noen som sitter på en fasit over hva som kommer til å best – i praksis er dette et stort eksperiment», heter det i referatet.

Myndighetene: – Ikke forskningsbasert

Mandag utdyper assisterende helsedirektør Espen Nakstad uttalelsen overfor TV 2.

– De smittebegrensende tiltakene som nå er iverksatt i Norge og i mange andre land, finnes det ingen praktisk eller forskningsbasert erfaring med fra tidligere. I den forstand er dette et eksperiment, altså noe som ikke er gjennomført i en slik skala tidligere noe sted i verden, skriver Nakstad i en e-post.

– Gitt at man betegner dette som et eksperiment – hvor sikre er helsemyndighetene på at de tiltakene som settes inn, er de mest effektive tiltakene vi har?

– Vi vet at effektiv begrensning av smitte i en situasjon der befolkningen ikke har immunitet, bare kan oppnås ved begrense kontakthyppigheten mellom mennesker. Dette er bakgrunnen for karantenetiltak og regler om isolering av syke, og det understøttes av aktiv smittesporing for å identifisere flest mulig av dem som er syke med koronavirus, skriver Nakstad.

– Det finnes mange nyanser av disse tiltakene og vi vurderer fortløpende hvilke som viser seg å ha størst effekt. Vi ønsker å satse tungt på de tiltakene som har størst effekt og samtidig minst mulig uheldige konsekvenser for arbeidslivet og samfunnsøkonomien.

– Ville ikke blitt godkjent

Tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus Bjørg Marit Andersen reagerer på hvordan myndighetene har forholdt seg til korona-utbruddet.

– Dette er et eksperiment som ikke ville ha blitt godkjent av en etisk komité, sier Andersen.

– Hvorfor mener du det?

– Fordi det ikke foregår en grundig testing og registrering av befolkningen. Om man skulle gjort dette som et eksperiment, så kunne man for eksempel ha sagt at «nord for Dovre får befolkningen bruke smittevernutstyr, vi stenger ned store deler av samfunnet og tester så mange vi kan», mens vi sør for Dovre kunne sluppet epidemien løs uten like inngripende tiltak. Da ville man fått et kontrollert eksperiment, sier hun.