– Å la flyktningene bo i leirene nå er en potensiell dødsdom

Katrin Brubakk har sammen med Leger Uten Grenser bistått i Moria-leiren på Lesvos i Hellas åtte ganger. Hun er blant flere som TV 2 har snakket med som er svært bekymret for hva som vil skje dersom koronaviruset sprer seg til flyktningleiren.

Hun mener at det eneste som kan hjelpe flyktningene og migrantene nå er at de evakueres fra leiren.

– Uansett hva vi gjør så er det litt som å prøve å sette en bandasje på en alvorlig brannskade, når de tvinges til å bli boende i det brennende huset, sier Brubakk.

Barnepsykologen er spesielt bekymret for barna i leirene. Hun har forståelse for at mange er bekymret for koronaviruset i Norge, men hun mener likevel at vi ikke kan snu ryggen til de aller svakeste.

TRIST: – Jeg tenker på barna som har alvorlige psykiske lidelser og som er syke i leiren. Tanken på at de skal bekymre seg for koronaviruset er noe hjertet mitt nesten ikke klarer å bære, sier barnepsykolog, Katrin Brubakk. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Mange barn i leirene har kroniske sykdommer. Å la dem bo i leiren nå er en potensiell dødsdom. Vi kan ikke med viten og vilje forlate folk i den hjelpeløse tilstanden som de er i nå, mener Brubakk.

Moria-leiren er laget for å huse rundt 3000 mennesker. Nå bor det over 20.000 mennesker i leiren.

Angelika Sogn, er frivillig for dråpen i havet, og befinner seg på Lesvos. Hun forteller at mange hjelpeorganisasjoner har vært nødt til å trekke seg ut av leiren som følge av koronaviruset.

– Det finnes ikke noen tester for koronaviruset her på Lesvos. Ikke for lokalbefolkningen eller for flyktningene og migrantene, sier Sogn.

Hun deler samme bekymring som Brubakk og forteller at det kan være det allerede er smittetilfeller i leiren, men at det ikke er oppdaget ennå.

– Jeg har ikke ord for hvor redd jeg er for at koronasmitte skal komme til Moria-leiren. Det vil ikke være noe mulighet for at de får behandling. Forholdene er så ille at det kommer til å spre seg som ild i tørt gress, forklarer Sogn.

Frykter enorme dødstall

Sogn tror at dersom koronaviruset sprer seg i leiren vil flere hundre dø hver eneste dag.

– Det er kun ti sykehussenger her. I leiren deler over 1 300 mennesker én vannkran og de har ikke såpe, sier Sogn.

Hun forteller at de har en levering på over 7 000 masker som er på vei til leiren.

Professor i sosiologi ved NTNU og leder for forskningssenteret Chain, som forsker på helseulikheter i verden, Terje Andreas Eikemo deler også bekymringen. Han mener at det bare er et tidsspørsmål før koronaviruset når Moria-leiren.

– Vi får informasjon om antall smittede i Norge og i andre land, men vi kan stille oss spørsmålet om det finnes noen i leirene som faktisk følger med på antallet. Kanskje vil dette bli en skjult krise fordi vi ikke får vite om tilfellene, sier Eikemo.