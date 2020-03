122.558 personbiler tok sin aller siste kjøretur i fjor, og ble vraket mot pant.

Utviklingen i perioden 2017 – 2019, viser at antall personbiler som har blitt vraket er ganske så stabilt, og ligger på drøyt 120.000 biler per år.

Hvilke biler er det så som forsvinner? Jo, snittalderen på bilene som ble vraket i fjor var på 18,1 år. 83.592 av dem hadde bensinmotor, mens tallet for personbiler med dieselmotor var betydelig lavere, 37.565.

Elbilene er fortsatt relativt «unge» i bilbestanden, og antall vrakede elbiler i 2019 var 630, bare en halv prosent av alle som ble vraket mot pant. Elbilene som vrakes har en langt lavere snittalder enn de øvrige personbilene, og er bare 6,4 år gamle.

Mer enn 6.000 Golf

Bilen som i mange år har vært en av de mest solgte modellene, VW Golf, topper også listen over antall vrakede personbiler mot pant i 2019.

Kanskje ikke så overraskende, i og med at det finnes svært mange av den i forskjellige årsklasser på norske veier.

I 2019 ble mer enn 6.000 VW Golf vraket, det utgjør 5 prosent av samlet antall vrakede biler. På andreplass kommer VW Passat, og deretter følger Toyota Corolla og Toyota Avensis, før Ford Mondeo.

Audi A6 var en staselig bil på tidlig 2000-tall. Nå er den blant de ti mest vrakede bilene her til lands.

Blir luket ut

Alle typiske bestselgere. Og alle også typiske "bruksbiler". Etter mange år og gjerne også flere eiere, ender de som regel med å ikke komme gjennom EU-kontrollen uten anmerkninger. Og da blir det en avveining om det lønner seg å koste på, eller å levere til vraking.

De 10 mest vrakede personbilene i 2019 1. VW Golf: 6.074

2. VW Passat: 6.023

3. Toyota Corolla: 3.822

4. Toyota Avensis: 3.423

5. Ford Mondeo: 3.087

6. Audi A4: 2.970

7. Mercedes E-klasse: 2.828

8. Opel Astra: 2.776

9. Ford Focus: 2.702

10. Audi A6: 2.471

– EU-kontrollen "tar livet av" veldig mange biler hvert år. Etter at den ble innført, har kvaliteten på den norske bilparken blitt vesentlig bedre. Her lukes verstingene ut. Det kan sikkert føles bittert for mange når det skjer, men dette er til beste for alle oss som ferdes ute i trafikken, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Flest i Oslo

Av kommunene er det storbyene som har størst antall personbiler, og da er det neppe overraskende at det også er i storbyene at flest personbiler vrakes mot pant.

Oslo topper listen med mer enn 8.000 biler, tilsvarende 6,8 prosent av totalt antall vrakede personbiler i 2019.

Så følger Bergen med mer enn 4.500 vrakede personbiler, og deretter Trondheim og Stavanger med henholdsvis drøyt 3.300 og litt over 2.100 biler.

Drøyt 8.000 biler hjemmehørende i Oslo tok sin aller siste kjøretur i fjor, og ble deretter vraket mot pant. Foto: Scanpix.

