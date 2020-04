Hellstrøm (71) om samarbeidet med samboeren (40): – Maten gir oss glede i en underlig og avgrenset hverdag

Siden koronakrisen kom til landet vårt så har matglade nordmenn kunne følge mesterkokk Eyvind Hellstrøm daglig hjemme på kjøkkenet.

På Instagram deler han nemlig oppskrifter og framgangsmåte med følgerne sine.

– Det er en fantastisk måte å spre både kunnskap og inspirasjon. Sette i gang hygge hos folk, så ikke hele nasjonen går i psykose. Det handler om formidling og enkle grep på kjøkkenet, forteller Hellstrøm til God kveld Norge.

Samboeren som fotograf

Det var samboeren Anita Rennan (40) som kom på ideen. Hun har også fått ansvaret for det tekniske, og Hellstrøm kaller henne «den digitale mester».

– Anita har vist seg som en stødig kamerakvinne. Selv er jeg rimelig tilbakestående der. Maten vår gir oss mye glede i en underlig og avgrenset hverdag, sier Hellstrøm.

Selv om mesterkokken holder motet og humøret oppe, er han bekymret for fremtiden til norske restauranter.

– Det er en krise for alle. Så vidt jeg vet så har alle stengt, og ingen vet hvor langvarig dette blir. Mange blir arbeidsløse og må stenge. Restaurantbransjen er utsatt, sier han.

Mener man må stenge alt

Hellstrøm har vært i kontakt med mange kokker som er frustrerte, og han syntes det i starten var utydelig hvem som måtte stenge.

– Det har vært mye usikkerhet rundt om man må stenge. Det har vært litt uklart i forhold til pålegg. Hvem skal stenge? Restauranter? Puber?, spør han, og svarer seg selv:

– Jeg tenker at det eneste riktige er å stenge ned alt sammen og holde seg hjemme. Selv om det er tøft, sier Hellstrøm.

– Sinnsykt forslag

Det er ingen hemmelighet at 71-åringen har en stor lidenskap for vin. Derfor reagerte han da det kom et forslag om å stenge Vinmonopolet.

«Haha. Sinnsykt forslag, skikkelig gjennomtenkt», skrev han under et Instagram-innlegg, postet av «badesken».

Til God kveld Norge utdyper han den korte kommentaren:

– Folk må ha mat, også må vi ha noe å drikke. Da tenker jeg at å stenge polet er et dustete forslag. Polet må sidestilles med dagligvarebutikker. Vin er helse. Det er helse på linje med fisk, grønnsaker, kjøtt, og alt man trenger, forteller en engasjert Hellstrøm.

Salget på polet øker

Det var ordfører i Gloppen kommune, Leidulf Gloppestad (SP), som først tok til orde for å stenge Vinmonopolet under den pågående koronakrisen.

– Her er det enkeltskjebner som nå har store utfordringer. Vi klarer oss noen uker uten brennevin så lenge skoler og barnehager er stengt, sa Gloppestad til NRK.