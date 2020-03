– Denne situasjonen er ikke i nærheten av så forferdelig som man skal ha det til, sier professor i biokjemi ved Stanford University, Michael Levitt, til Los Angeles times.

Levitt har analysert hvordan smittespredningen har utviklet seg i 78 ulike land. Han sier at det ser ut til at antallet nye smittede per dag ser ut til å flate ut flere steder.

– Tallene går litt opp ned, men det er tydelige tegn på redusert vekst, sier Levitt som i 2013 vant Nobelprisen i kjemi.

I Iran eksempelvis har antallet smittede holdt seg relativt stabilt i løpet av forrige uke. Mandag 16. mars ble det bekreftet 1.133 nye smittede i landet. Til sammenligning ble det bekreftet 1.028 nye smittede søndag 23. mars.

Professor: – Jeg håper han har rett

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, og har tidligere jobbet med å forhindre smittespredning både i USA og i Mali i Afrika.

Han er i tvil om Levitt sine forskningsresultater vil stemme med virkeligheten.

SKEPTISK: Professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik er i tvil om Levitt sine teorier holder vann. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg håper at Levitt sine teorier stemmer, men jeg tror at man med overbevisning kan si at vi ikke vet hvordan dette vil utvikle seg. Vi som sitter i vestlige land kan ikke helt forstå hvilke forutsetninger andre land har til å håndtere denne krisen, sier Olsvik til TV 2.

Epidemiolog ved Oslo Met, Svenn-Erik Mamelund, er enig med Olsvik om at det er vanskelig å forutse hvor lenge antall smittede vil øke.

KRITISK: Også epidemiolog Mamelund er i tvil om det er grunn til å feire riktig ennå. Foto: Oslo Met

– Det er ikke godt å si hvordan smittespredningen vil utvikle seg. Folkehelsetiltakene har jo som hensikt å utsette en smittebølge, kutte toppen og spre tilfeller ut over tid. Om tiltakene virker, så vil jo epidemien hales ut, men viruset vil ikke bli borte. Og når tiltakene slippes opp, må man jo forvente med at flere blir syke igjen, sier Mamelund.

Spådom

Michael Levitt var tidlig ute med å spå utfallet i Kina, der grafen for antall smittede nå flates ut.

31. januar bekreftet kinesiske myndigheter at 46 personer hadde dødd i landet som følge av viruset, fire flere i forhold til dagen før.

– Dette antyder at økningen i antall dødsfall vil avta enda mer i løpet av den neste uken, skrev Levitt 1. februar.

Litt over tre uker senere, 25. februar, spådde Levitt at Kina til slutt ville ende opp med rundt 3.200 dødsfall som følge av viruset.

Levitt sin prognose har vist seg å foreløpig være svært nøyaktig. For per den 23. mars har kinesiske myndigheter bekreftet at 3270 personer totalt har omkommet som følge av viruset i landet.

Myndighetene i Kina har også bekreftet at de nå stenger koronasykehusene i landet, etter at stadig færre blir smittet av viruset. I Hubei-provinsen i Kina, hvor viruset brøt ut, har det ikke blitt meldt om nye smittede på fire dager.