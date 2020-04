Influenser og designer Camilla Pihl (42) og artistmanager Peter Peters (43) er blitt foreldre for første gang.

Det avslører de på Instagram torsdag.

– Hei verden! Da var hun her! Si hei til Poppy Pihl Peters som så verden for første gang i går 01.04.2020. Hun er helt perfekt, skriver Pihl til et bilde av seg selv og den nyfødte.

Peters har delt et lignende bilde på sin profil.

I en tekstmelding til TV 2 bekrefter Peters babynyheten.

– Endelig kom hun. Camilla og jeg elsker henne allerede, skriver han.

Har oppdatert følgerne

Paret, som er forlovet, avslørte også graviditeten på sine Instagram-kontoer i fjor høst.

Gjennom graviditeten har Pihl oppdatert sine over 120.000 Instagram-følgere med tanker rundt svangerskapet og bilder av gravidmagen.

I en video fra slutten av mars forteller paret at de gleder seg til å bli en familie.

– Jeg aner ikke hva jeg går til, men jeg tror at dette kommer til å berike livet til meg og Peter så mye, og gi oss så mye glede og kjærlighet, sier Pihl i Instagram-videoen.

– Jeg gleder meg til å få et liv hvor jeg ikke bare tenker på meg selv hele tiden. Jeg trenger å flytte fokus litt, sier Peters i videoen.

Paret er både kjærester og forretningspartnere.

Pihl startet karrieren sin som blogger, men nå driver hun et nettmagasin i sitt eget navn. Hun står også bak produkter som hudpleie og strikkegensere, og hun har designet smykker og klær.

Peters er best kjent som manager for Madcon. Han var dommer i X Factor i 2009, mens Pihl deltok i Skal vi danse i 2016.