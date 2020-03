Hjemmelaget marshmallows og sjokoladeboller

Har du noen gang prøvd å lage hjemmelaget marshmallows? Eller hva med å lage dine egne påskeegg av sjokolade? Konditor Sverre Sætre viser oss hvordan. Bonusoppskrift: Smørkjeks



Marshmallows:

9 gelatinplater

90 g eggehvite (3 stk)

30 g lynghonning

1,5 dl vann

300 g sukker

Bløtlegg gelatinen i kaldt vann i 10 minutter. Pisk eggehvite og honning halvstivt på halv hastighet i kjøkkenmaskin eller med håndmikser. Bland sukkeret med vannet i en kjele og la det fosskoke i 4–5 minutter uten omrøring til det blir en sirup. Du kan også ta en test å på sukkeret: Ta litt sirup på en teskje og dypp den i en kopp med kaldt vann. Etter noen sekunder vil du kunne rulle en myk kule av sirupen hvis temperaturen er riktig.

Hell den kokende sirupen i en tynn stråle oppi den halvstive eggehviten mens maskinen går på halv hastighet. Det er viktig at sukkerlaken treffer rett ned i marengsen og ikke på vispen. Treffer sukkerlaken vispen, kastes sukkerlaken ut i kanten av bollen. Kryst vannet ut av den oppbløtte gelatinen og ha den i marengsen. Den skal fortsatt være varm. Pisk til den blir lunken. Smør litt nøytral olje på et bakepapir og stryk marshmallowsmassen utover i et ca. 1 1/2 cm tykt lag. La massen stivne. Det tar ca. 2 timer. Kutt marshmallowsen i biter og rull bitene i melis, sukker, hakkede nøtter ol.

Tips til hva du kan rulle marshmallows i:



Kjør ca. 200 g sukker i foodprosessor med ca. 60 g tørkede bringebær.

Kjør ca. 200 g sukker i foodprosessor med ca. 100 g pistasjnøtter.

Kjør ca. 200 g sukker i foodprosessor med revet skall fra 2 appelsiner. Bare det gule.

Ca. 200 g kokosmasse

Ca. 200 g hakkede nøtter eller mandler

Tips: Støp marshmallows i silikonformer, isbitformer eller konfektformer. Det er viktig å smøre formene lett med olje slik at massen ikke setter seg fast.

Sjokoladeballonger:

Disse kan brukes som små påske-egg. Jeg fyller dem med noe godt.

Ca. 200 g sjokolade

Vannballonger eller andre ballonger

Plastfolie

Smelt sjokoladen forsiktig i vannbad. Blås opp ballongene og ta litt plastfolie rundt dem. Dypp dem i smeltet sjokolade og sett dem på en tallerken med bakepapir. La dem stå i kjøleskapet til de stivner. Ca. 1 time. Stikk hull på ballongen og trekk den og plastfolien forsiktig ut. Sett sjokoladen tilbake i kjøleskapet i ca. 30 minutter til. Fyll sjokoladeballongene med marshmallows.