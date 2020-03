Du kan se TV 2s Bakebananas her!

Bløtkake:

3 egg

75 g sukker

75 g hvetemel

1 ts bakepulver

Fyll:

3 dl kremfløte

2 ss sukker

Valgfritt syltetøy til å stryke på kakebunnene.

Slik gjør du:

Sett ovnen på 220 grader. Pisk egg og sukker til en luftig eggedosis. Ta bollen vekk fra maskinen. Sikt mel og bakepulver og vend dette forsiktig inn i eggedosisen, litt etter litt. Bruk en slikkepott. Når mel og bakepulver er blandet inn, stopp med å røre. Hell massen ut på en stekeplate (med bakepapir) og stryk ut i en firkant. Pass på å få jevn tykkelse, den må ikke være for tynn. Stek på 220 grader midt i ovnen på over/undervarme eller varmluft i ca. 7-12 minutter. Husk å ta tiden! Legg den ferdigstekte bunnen opp ned på et bakepapir og fjern papiret den ble stekt på.

Slik lager du bløtkaken:

Lag tre avlange firkanter av det flate sukkerbrødet. Start med å dele den firkanta bunnen opp i tre like store deler. Legg delene oppå hverandre og skjær til så de får helt lik størrelse (avlange firkanter). Er bunnen veldig liten, lag bare to.

Ha kremfløte i piskebollen og tilsett sukkeret. Pisk så den blir passe fast. Legg den første firkanten på et fat, stryk på syltetøy og legg på litt krem. Stryk kremen utover.

Legg neste bunn ovenpå den andre. Ha på litt syltetøy og stryk det utover. Ha på litt krem. Stryk ut kremen. Legg den siste bunnen på toppen. Bruk resten av kremen til å dekke toppen og sidene. Pynt kaken som man ønsker.

Marsipanskilt:

100-200 g marsipan

Smeltet sjokolade eller tuber med gèle til å skrive med

Melis

Kna sammen marsipanen og kjevle den ut i en firkant, bruk gjerne litt melis over og under. Skjær ut et skilt og skriv på mamma eller pappa.

Bakebananasgjengen med programleder Lise Marit Syftestad og konditor og dommer Elin Vatnar Nilsen. Foto: Vidar Skauen / TV 2

Denne oppskriften er laget av Elin Vatnar Nilsen, krem.no, for Bakebananas.