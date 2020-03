Norsk OL-håp slår alarm: – Gullalder for juksere

Idrettspresident Berit Kjøll har innstilt til idrettstyret at Norge dropper å reise til OL i Tokyo, om det skulle bli arrangert.

Det er lite trolig at det blir. På mandag har IOC-medlemmet Dick Pound uttalt i et radiointervju at OL blir utsatt.

Det er i linje med det Kjetil Borch ønsker skal skje.

– Den beste løsningen er utsettelse. Helt klart, sier Borch til TV 2, og lister opp følgende grunner:

1. Smittefaren

2. Urettferdighet for utøverne som ikke er kvalifisert ennå

3. At antidopingarbeidet er lammet.

Fordi flere utøvere sitter i karantene og en rekke land har innført innreiseforbud, byr det på problemer for dem som vanligvis utfører dopingtestene.

– Jeg har mottatt en e-post fra Antidoping Norge om at antidopingarbeidet er kraftig redusert. Jeg er selv i karantene, og har ikke fått besøk av antidopingmyndighetene ennå, forteller Borch til TV 2.

– Som oftest er det folk som jobber i helsesektoren som gjør testene, men de har ikke lov til å komme inn døren og teste meg som sitter i karantene, fortsetter roeren.

– Gullalder for juksere

Selv om 30-åringen fra Horten ikke er redd for dopere i akkurat sin idrett, tror han at noen vil kunne utnytte det han mener er et smutthull internasjonalt.

– Det er helt klart en gullalder for å kunne jukse. Det er en av grunnene til at jeg vil at OL skal bli utsatt. Jeg frykter ikke for dopere i min idrett, men situasjonen vi er i nå åpner for at forskjellene som kanskje allerede var der fra før blir enda større, spekulerer Borch.

Søndag kveld åpnet Den internasjonale olympiske komité (IOC) for første gang for å utsette OL. Å utsette mesterskapet til oktober i år eller sommeren 2021 er nevnt som alternativer.

TV 2s sportskommentator Gro Hammerseng-Edin er enig med Borch, og stempler det som «katastrofalt» at antidopingarbeidet er lammet. Hun mener det er en av hovedgrunnene til at OL ikke bør gjennomføres som planlagt.

– Det gjelder også året som kommer. Konsekvensene kan bli langvarige og veldig, veldig store. Det er noe de må ta i betraktningen når de vurderer hvorvidt de skal utsette OL, slår den tidligere håndballstjernen fast.

– Høres paranoid ut, men ...

Som følge av koronaviruset er det vanskelig å reise rundt i verden. Det gir igjen trøbbel for Verdens antidopingbyrå (WADA), konstaterer Borch.

– Når internasjonale dopingmyndigheter faktisk ikke får reist til de landene hvor det statistisk er høy forekomst av doping, og det allerede er ufattelig vanskelig å teste dem ...