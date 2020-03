Datteren til Rødt-politikeren hadde nettopp fylt to år da han dro til Gjedtjernet gård ved Finnskogen i Innlandet.

I et intervju med TV 2 kan Kristjánsson røpe at det var mange urovekkende tanker som fløy gjennom hodet hans mens innspillingen pågikk.

– Jeg var redd for at hun ikke husket meg, og at hun ikke visste hvordan jeg så ut.

I videoen øverst i saken kan du høre Kristjánsson snakke om Ásta og det store savnet.

Gitt opp

Som TV-titterne vet, er den folkekjære politikeren i semifinalen av Farmen kjendis.

Det betyr at han var borte fra familien hele innspillingsperioden, som totalt var på seks uker fra mai til juni i fjor.

DATTER: Kristjánsson likte ikke å være borte fra familien. Foto: TV 2

– Seks uker er lenge i et to år gammelt liv. Jeg tenkte: «Har hun sluttet å savne meg? Har hun gitt opp at jeg skal komme hjem?».

Nå er Kristjánsson tilbake i barndomshjemmet i Stavanger, og forteller at hverdagen normaliserte seg etter Farmen kjendis.

– Frykten var veldig reell da, men i ettertid ser jeg at den var ubegrunnet. Hun var veldig glad da jeg kom hjem. Jeg tror mange småbarnsforeldre kjenner seg igjen i den følelsen man får når man har vært borte lenge, at man er redd barna skal bruke litt tid på å akseptere deg igjen. For meg var det gjensynsglede og begeistring fra første stund.

^ VENNER: Selv om Per Sandberg representerer en annen poltikk enn Kristjánsson, kom de to godt overens på gården. Foto: Alex Iversen/TV2

Semifinale

Datteren kaller TV 2-programmet for «pappa på bondegård», og de to har sett hver episode sammen.

– Hun er veldig forelsket i Triana Iglesias. Hun spør hver uke om når hun skal komme tilbake fra sykehuset. Hun liker også Tommy Sharif. Så de to gjør det sterkt blant to- og treåringer, sier han lattermildt.

Denne uken skal Kristjánsson og de gjenværende deltakerne gjennom ulike semifinaleoppgaver for å kjempe om å stå i finalen førstkommende søndag.

Uten å røpe for mye, mener politikeren at det er mye å glede seg til på TV-skjermen denne uken.

– Jeg hadde som mål å holde ut i tre uker, så det å være i en semifinale er fantastisk. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle nå så langt.

Motstanderne til politikeren er Hanna-Martine Slåttland Baller (20), Erik Alfred Tesaker (40), Per Sandberg (60), Mia Gundersen (58) og Anita Hegerland (59).