De siste årene har nybilene fått svært mye utstyr som gjør dem smartere og ikke minst tryggere.

I dag har de aller fleste nye biler én eller flere infotainmentskjermer, hvor man betjener alt fra klimaanlegg, til radio og annen kommunikasjon.

Flere bilprodusenter tilbyr også Android Auto eller Apple Carplay, som er utviklet spesielt for å gjøre kommunikasjonen mellom bil og smarttelefon enklere og mindre distraherende.

Verre enn å fyllekjøre

Nå viser en ny undersøkelse at dette tvert imot kan fungere mot sin hensikt. Det slår den britiske trafikksikkerhetsorganisasjonen IAM Roadsmart fast.

Studien har sammenlignet hvordan sjåførens reaksjonstider påvirkes av forskjellige faktorer som alkohol, cannabis, samt bruk av Android Auto og Apple Carplay på bilens innebygde skjerm.

Videre har man testet bruk av både stemmekontroll og berøring av skjerm, hvor det er sistnevnte som kommer desidert dårligst ut. Ifølge undersøkelsen, svekker bruk av Android Auto eller Apple Carplay reaksjonstiden betydelig sammenlignet med bruk av rusmidler.

Volvo er én av mange bilprodusenter som støtter Apple Carplay.

Advarer mot skjermbruk i bil

57 prosent tregere respons

Studien er utført i såkalt «motorvei-hastighet», og konkluderer at sjåførenes responstid reduseres med 12 prosent dersom de er påvirket av alkohol opptil Storbritannias grense på 0,8 promille.

Videre svekkes reaksjonstiden med 21 prosent ved påvirkning av cannabis, mens bruk av Android Auto og Apple Carplay via skjermberøring virkelig ga de store utslagene. Her svekkes reaksjonstiden med henholdsvis 53 og 57 prosent.

Det er flere faktorer som har blitt målt i undersøkelsen, blant annet kjøretøyets posisjon i veibanen, avstand til bilen foran og ikke minst: Reaksjonstiden ved en plutselig «hindring» i veien.

Studien viser også at sjåførene tar blikket fra veien i så mye som fem sekunder sammenhengende, ved bruk av bilens touchskjerm. I 80 km/t tilsvarer det å kjøre 110 meter i blinde.

IAM Roadsmarts undersøkelse viser at reaksjonstiden på veien svekkes kraftig ved bruk av Android Auto eller Apple Carplay via berøring.

Så mye ulovlig mobilbruk skjer i høye hastigheter

Trygg Trafikk er bekymret

Vi i Broom har tidligere snakket med Trygg Trafikk, som er skeptiske til skjermbruken i nye biler:

– Det er spesielt modellene med touchskjermer vi er bekymret for. Her kan det være fristende å fikle med ulike funksjoner mens man kjører, og det vet vi er farlig, forteller Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk til Broom.

Johansen poengterer at det ikke er forsket noe særlig på bruk av infotainmentskjerm i bil og ulykker, og at det er et vanskelig område å avdekke.

– Jeg syns det er bra at vi er bevisst på området, for vi ser helt klart utfordringen. Det handler ikke nødvendigvis om å bytte radiokanal, men nysgjerrigheten knyttet til de nye skjermene og dens funksjonalitet. Det kan gå utover trafikksikkerheten, mener han.

