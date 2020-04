Programleder Susanne Jørstad Wergeland (35) og ektemannen Atle Jørstad Wergeland (34) har fått sitt andre barn.

På Instagram avslører TV-profilen at datteren ble født 22. mars.

«Kan ikke beskrive følelsen av å komme hjem til 2-åringen med en lillesøster. Nå slipper alle små og store bekymringer man bærer på gjennom et svangerskap, og jeg kan innse at jeg har fått to nydelige jenter», skriver hun på Instagram tirsdag kveld.

Hun røper at fødselen gikk fort unna.

«Alt gikk bra denne gangen også - tross at telefonloggen viser at vi smådesperate prøvde å komme inn en en koronalåst sykehusdør 05:14, og offisielt fødselstidspunkt ble 05:29. Hei hvor det går!», skriver hun på Instagram.

Ifølge VG har jenta fått navnet Solveig.

TV-profil

Paret, som giftet seg i 2015, har fra før av datteren Eli som ble født i 2017.

På Instagram har Wergeland tidligere avslørt at dette svangerskapet varte lengre enn hennes første.

«Ikke å forberede meg selv på overtid var fryktelig dumt. Dette svangerskapet har nå vart ni dager lenger enn forrige og hver dag er en tålmodighetsprøve. SOM jeg gleder meg», skrev hun til et bilde av gravidmagen.

Wergeland var tidligere sportsanker i TV 2, men i 2015 byttet hun jobb til Discovery Networks Norway. Der jobber hun som sportsreporter og programleder for Eurosport og TVNorge.

Ektemannen Atle er avdelingsleder i Rampelys-redaksjonen i VG.

