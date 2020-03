Skal hudpleiesalongene redde oss fra korona?

Helsedirektoratet har gått ut med en generell appell til folket om å trå til for å skaffe nok smittevernutstyr. I tillegg ber de spesielt hudpleiesalonger, tannleger og veterinærer om hjelp.

Kriseberedskap?

Jeg må innrømme at det er spesielt å sitte i et av verdens rikeste land og oppleve det helsemyndighetene kaller «en oppfordring til nasjonal dugnad». Det gjør de midt i den verste krisen Norge og verden står i. Er det noe vi kan i dette landet så er det dugnad. Men som pressemann undrer jeg over hvorfor vi har havnet i en situasjon hvor det trygles om hjelp. En skulle tro at et land som Norge hadde et nasjonalt lager av utstyr som åndedrettsvern, kirurgiske munnbind, ansiktsvern, hansker og smittefrakker. Et lager som fylles på kontinuerlig slik at det alltid er nok i en krisesituasjon. Eller lokale forsyningslagre ved sykehusene som dekker behovet ved en pandemi. Kriseberedskap kalles det.

Egen plan mot pandemi

Det som nå skjer kan umulig ha kommet som en overraskelse på myndighetene. Norge har hatt en nasjonal beredskapsplan for pandemi helt siden 2014. Den er på 90 sider og forteller i detalj hvilket departement og direktorat som skal gjøre hva i tider som dette. I planen er det beskrevet et pandemiscenario hvor 50 prosent av befolkningen i Norge blir smittet, og hvorav halvparten blir syke. I planen står det at helsemyndighetene har ansvar for å følge med på lagerstørrelsen av beskyttelsesutstyr, antibiotika og vaksiner. Det ser fint ut på papiret, men hva skjedde i praksis? Hvorfor er sykehusene og kommunene nå desperate etter å få tak i smittevernutstyr?Ikke bare har vi hatt en beredskapsplan for pandemi. I mange år eksisterte det også en egen Pandemi- og epidemikomite. Der ble landets fremste ekspertise samlet for å være et rådgivende organ for Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. De skulle gi råd om tiltak før, under og etter utbrudd av pandemi. Etter å ha møttes jevnlig i flere år har ikke komiteen hatt noen møter siden desember 2018. På grunn av Korona-viruset er de aktive igjen og blitt en del av Beredskapsutvalget for biologiske hendelser.

Risikoanalyse fra DSB

Norske myndigheter har laget komiteer og utvalg. Også mange planer med gode tiltak. Som for eksempel Nasjonal helseberedskapsplan. Samme med en 200 siders analyse som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, ga ut i fjor. Den tar for seg flere krisescenarier. Der er pandemi nevnt som den største trusselen for liv og helse i Norge. I scenarioet anslås det 8000 døde og opptil 40.000 sykehusinnleggelser. Hva gjorde helsemyndighetene for å følge opp denne dystre risikoanalysen fra DSB? Hva slags grep ble tatt for å ha nok utstyr på plass i tilfelle pandemi? Jeg håper ikke at ekspertene tenkte at alt kan kjøpes og importeres når katastrofen først er et faktum. Korona-krisen har vist at når etterspørselen eksploderte i hele verden så klarte ikke produsentene å levere. Mange av fabrikkene ble faktisk stengt av smittevernhensyn. I tillegg ble grenser lukket og flytrafikk stanset. Det er dette som kalles sårbarhet. Jobben til de som skal sørge for god beredskap i vårt land er å forutse dette.