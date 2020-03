– Kan risikere at det blir stjålet på veien

Kort tid etter at koronaviruset ble påvist i Norge for første gang, ble det klart at man ville slite med å ha nok smittevernutstyr for å håndtere pasienter med viruset.

Forrige uke ytret flere kommuner ønske om å kjøpe smittevernutstyr, fordi de hadde gått tom.

Mandag besøker statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie Helse Sør-Øst sitt forsyningslager på Skedsmo. Der fordeles smittevernutstyr og distribueres videre til helseforetak og kommuner.

Sendes til hele landet

Søndag kveld ankom et fly med smittevernutstyr, blant annet munnbind. Nå skal det fordeles i lastebiler som skal kjøres til forskjellige steder i landet.

Til TV 2 sier helseminister Bent Høie at han er veldig glad for leveransen som nå har kommet, og at man nå kan sende viktig utstyr ut til hele landet.

– Min og regjeringens viktigste jobb er at de som nå går på jobb i helsetjenesten står i første linje, og de skal gjøre det med trygg og god beskyttelse, sier han.

– Er dette nok?

– Dette holder en stund, men så må vi ha påfyll av mer Vi jobber døgnet rundt for å sikre leveranser utenfra og å få opp produksjonen i Norge, sier Høie.

– Veldig ettertraktet utstyr

Akkurat hvor utstyret som nå har ankommet Norge kommer fra, vil helseministeren ikke si.

– Det kommer fra det internasjonale markedet. Men vi sier ikke så veldig mye om de enkelte land eller ruter, for dette er veldig ettertraktet utstyr, sier Høie og fortsetter:

– Det viktigste for oss er å lykkes, det er en av grunnene til at vi ikke forteller dette. Vi kan risikere at dette blir stjålet på veien, derfor er dette sensitivt nå.

– Mange i markedet

Behovet for smittevernutstyr i kommunene er stort, og kartlegginger viser at noen kommuner nå er tomme. Statsminister Erna Solberg sier at vi nå har fått bedre tilgang på smittevernutstyr og at det stadig jobbes for å sikre forsyningslinjer av dette.

– Det som er litt av utfordringen er at det er mange i markedet, så det er viktig å passe på at ikke andre stikker av med lasten eller byr over, eller faktisk – som vi har hatt tilfeller av – laster noe av lasten av et sted, fordi det er kriminelle som ser økonomisk vinning i dette, sier hun til TV 2.

– Fokus på smittevernutstyr

På lageret på Skedsmo står pallevis med utstyr klart for å fraktes ut i landet mandag.