Komiteen møtes denne uka for å drøfte hvordan nasjonaldagen kan feires i hovedstaden i år, skriver NRK.

Medlemmene har allerede begynt å tenke på alternative måter vi kan feire sammen på, sier leder Pia von Hall i 17. mai-komiteen.

Annerledes feiring

Statsminister Erna Solberg (H) har allerede oppfordret folk til å legge alternative planer.

– Jeg håper at vi er kommet i en annen situasjon når vi nærmer oss 17. mai. Men vi må kanskje tenke at vi må feire annerledes, sier hun via en direktesendt video på Facebook søndag.

Statsministeren sa videre at det kan komme en oppblomstring dersom mange samler seg for å gå i tog.

– Vi bør kunne feire selv om det ikke er normalisert enda.

Arrangement tar av

Og det er noen som allerede har begynt å forberede seg på at feiringen av nasjonaldagen kan bli noe annerledes i år. På rekordtid har Facebook-arrangementet «17. mai i august» passert over 40.000 deltakere.

Det er en gruppe som kaller seg Komiteen som står bak initiativet.

– Komiteen er veldig uhøytidelig. Det er ikke en stor organisasjon, bare en samling av venner og kollegaer, sa Eirik Knutsen, hovedansvarlig i gruppen til TV 2.

Sammen med en vennegjeng lagde de arrangementet tirsdag i forige uke.

– Vi snakket om situasjonen vi står i, og ble bekymret for at den skal prege 17. mai-feiringen, sa han.

– Helt koko



Torsdag i forrige uke hadde arrangementet nådd nærmere én million mennesker. Det er over 20 prosent av alle Facebook-brukerne i Norge. Over 40.000 har meldt sin interesse.

– Det er helt syke tall. Det har vært en voldsom respons og arrangementet vokser raskt. Det er helt koko, sa Knutsen.

(©NTB/ TV 2)