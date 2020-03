Den olympiske mesteren Cameron van der Burgh (31), som i 2012 dediserte OL-gullet til sin avdøde svømmevenn Alexander Dale Oen har vært utslått med Korona-viruset i 14 dager.

– Jeg har levd en sunn livsstil og er ikke gammel. Selv om de alvorligste symptomene (ekstrem feber) har minsket, sliter jeg fortsatt med alvorlig tretthet og en hoste jeg ikke får ristet av meg. Enhver fysisk aktivitet - som å gå turer - gjør meg utslitt i flere timer, forklarer Cameron van der Burgh på Twitter.

– Vil miste kondisjon

Svømmeren la opp etter VM i desember 2018. Nå kommer han med en kraftig advarsel til utøvere som forbereder seg til sommerens OL.

– Tapet av kondisjon har vært enormt. Jeg føler derfor med de utøvere som blir smittet av Covid-19-viruset i tiden som kommer. De vil miste mye kondisjon gjennom den siste treningssyklusen og smitte før konkurranse vil være det verste som kan skje, skriver van der Burgh.

– OL gir unødvendig risiko

Søndag uttalte IOC at de i løpet av de neste fire ukene skal bestemme seg for om Tokyo-OL skal arrangeres som planlagt. Flere nasjoner og utøvere har reagert på at man ikke allerede har utsatt lekene, noe van der Burgh er enig i.

– Idrettsutøvere vil fortsette å trene da det ennå ikke er noen avklaring om sommerens leker vil gå eller ikke. De vil utsette seg for en unødvendig risiko og de som blir smittet vil forsøke å skynde seg tilbake i trening. Effekten vil da bli at de forlenger både skade og restitusjonstid. Vær så snill, pass på dere alle sammen. Helse kommer først. Covid-19 er ingen spøk!, avslutter sør-afrikaneren.