Liverpool-spillerne får pustehjelp til å takle tittelnervene

– Så tror jeg og at det som skjer nå med at serien tar en pause, og ingen vet hvor lang den er, er kjempe vanskelig for Liverpool-spillerne. De har klart å holde det gående i lang tid, der alle forventer de skal vinne. Nå får de virkelig tid til å sette seg ned og se på tabellen, lese sosiale medier, telle hvor mange poeng de trenger og så videre. Den forsvarsposisjonen de er i nå blir mentalt sett enda vanskeligere når det nå skal gå så lang tid uten at det skjer noe, mener Hangeland.

Klopps utradisjonelle metoder

I forkant av årets sesong hentet Klopp inn surferen Sebastian Steudtner for å hjelpe spillergruppen å takle stress.

Sesongen 2018/2019 signerte Liverpool-manageren den danske innkasttreneren Thomas Grønnemark for å gi laget en fordel når de fikk kast.

– Alle de utradisjonelle og litt rare tingene Liverpool har drevet med det siste året må man kunne si har virket, understreker Hangeland og legger til:

– Jeg vil tro at i den garderoben der er det veldig stor aksept og tillit til det støtteapparatet holder på med. Om det er pusting eller innkast, så skjønner de at de er i gode hender og stort sett gjør som de får beskjed om. Så kan man le litt av pusting og den type ting. Jeg husker at i min tid var man med på mye greier du godt kunne le litt av, men klubben ansetter de fremste eksperter i verden på små felt, og summen av de små tiltakene er åpenbart bra.

Men TV 2s fotballekspert tror ikke alle følger opplegget til punkt og prikke.

– Det Liverpool holder på med er å skreddersy et opplegg til hver enkelt. Noen synes sånne ting bare er vas og tull, mens andre blir litt engasjert i det og tenker at dette gir meg noe. Premier League-klubbene kjenner spillerne inn og ut, de har tatt psykologiske tester på dem og vet hva de skal gjøre, og ikke. Jeg er helt sikker på at ikke alle Liverpool-spillerne gjør pusteøvelser, mens noen gjør det. Det er balansegangen Klopp og gjengen må finne nå. Milner og Henderson puster nok for harde livet, sier Hangeland og ler.