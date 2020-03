Norge tar initiativ til å starte et flergiverfond som kan gjøre FN bedre rustet til å hjelpe utviklingsland med å møte langsiktige konsekvenser av koronakrisen.

Det opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding mandag morgen.

FN har tatt tak i forslaget og jobber for at det skal kunne lanseres raskt.

– Et flergiverfond i FN-regi vil gi forutsigbarhet for våre partnere og bidra til mer effektiv innsats, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en uttalelse.

– Erfaringer fra andre kriser viser at jo tidligere man starter med langsiktig planlegging av responsen, jo mer treffsikker og vellykket blir innsatsen. Det er viktig å bekjempe viruset over hele verden, og alle land og organisasjoner er nødt til å samarbeide effektivt for å lykkes med det, sier hun videre.