Sunniva Holmås Eidsvoll har ledet Oslo SV siden 2016, og representerer partiet i bystyret. Nå har hun derimot foreldrepermisjon, og den startet med en sjokkbeskjed. På permisjonens første dag fikk Holmås Eidsvoll beskjed om at hun testet positivt for koronaviruset.

– Jeg må innrømme at jeg ikke hadde sett for meg at de siste ukene før termin skulle tilbringes slapp og tungpustet i senga hjemme i isolat, skriver Holmås Eidsvoll på sin Instagram-konto.

Holmås Eidsvoll er gift med en annen SV-politiker, tidligere utviklingsminister Heikki Holmås. Til tross for at det er under tre uker til termin, skriver Holmås Eidsvoll at hun er ved godt mot.

– Formen er ikke veldig bra men ikke veldig dårlig heller. Det er to og en halv uke til termin, så jeg satser på å bli frisk før babyen kommer. Fødsel er uansett ikke noe man kan planlegge for mye for, så jeg tar det som det kommer og bekymrer meg ikke, skriver SV-politikeren.