Sammen med resten av den amerikanske smittevernkomiteen ledet Donald Trump den daglige pressekonferansen om koronaviruset fra Det Hvite Hus søndag kveld.

Sender hjelp

Presidenten kunngjorde at han vil sende umiddelbar føderal hjelp til New York, California og Washington, som er delstatene hardest rammet av koronaviruset.

– Vi vil hjelpe New York, Washington og California, sier Trump. Preisdenten vil sende en rekke medisinsk utstyr til de hardt rammede statene.

– Jeg har snakket med guvernør Andrew Cumo. Han jobber hardt. Vi jobber alle hardt sammen, sier Trump om innsatsen til New York-guvernøren. Delstaten har over 15 000 bekreftede smittetilfeller, nesten halvparten av alle tilfellene i USA.

I tillegg til å sende inn Nasjonalgarden for å bistå i delstatene, vil Trump bistå flere helsestasjoner i de ulike statene. Disse vil ha plass til 2000 sykehussenger i California og 1000 senger i New York og Washington.

Skjult fiende

Trump omtalte koronaviruset som «den skjulte fienden», og var klar i sin omtale av USAs kamp mot koronaviruset:

– Dette er krig. Dette er virkelig krig. Fienden er skjult og angriper 144 land. Det er en ondskapsfull fiende, virkelig ondskapsfull, sa Trump fra talerstorlen. Presidenten har samtidig troen på en snarlig seier over den skjulte fienden:



– Det kommer til å bli en storslagen seier. Og seieren vil komme, etter min mening, raskere enn folk forventer, sier presidenten.

Visepresident Mike Pence, som leder kampen mot koronaviruset, forteller at USA vil fortsette å gjennomføre fortløpende tester av personer med symptomer.

– Minst 254 000 amerikanere har blitt testet så langt. Over 30 000 har testet positivt på koronaviruset, forteller Pence.

Ingen enighet om krisepakke

Mens Trump og Pence holdt pressekonferanse i Det Hvite Hus, forhandet republikanerne og demokratene om en rekordstor krisepakke i Sentatet. Republikanerne klarte ikke å få demokratene med på den foreløpige krisepakken, og partene må dermed tilbake til forhandlingsbordet.

Samtidig har nå syv delstater beordret folk hjem for å hindre virusspredning, etter at Ohio og Louisiana fattet vedtaket søndag kveld. Fra før er restriksjonene innført i California, New York, New Jersey, Connecticut og Illinois.

Rundt 100 millioner mennesker er omfattet av smittevernstiltakene.