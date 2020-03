– Behovet for tiltak er akutt. Det er lettere enn på lenge å dope seg

Med en verden i krise, blir idretten blant det mindre viktige. Stadig flere ber derfor om at OL utsettes. Argumentet er at det er uansvarlig å arrangere et internasjonalt massearrangement i en tid preget av pandemi. Helse, rettferdig konkurranse og signaleffekten er viktige argumenter. Men også dopingkampen er (heldigvis) et ofte nevnt argument for en utsettelse.

Covid-19 har satt dopingkampen på felgen og fra idrettens ståsted er behovet for tiltak akutt.

Portforbud og strenge restriksjoner gjør at idrettsarrangement avlyses og at tilhørende testing uteblir. Utenfor-konkurransetesting gjennomføres i liten grad, i tillegg til at utøvere kan nekte å la seg teste.

Den manglende testingen fører til store hull i utøvernes blodpass, og at muskeloppbyggende preparater med kort halveringstid kan brukes med liten risiko for å teste positivt. Dopingarbeidet hadde allerede store utfordringer før koronakrisen. Med tiltakene som verden nå opplever uten organisert idrett, og (sannsynligvis) ingen utenfor-konkurransetesting, er det nærmest umulig å drive antidopingarbeid.

Med uttalt nulltoleranse mot doping har idretten og IOC dermed et problem som bør prioriteres. IOC sine festtaler handler ofte om kampen for ren idrett, og at omfattende test- arbeid gjør kommende OL til tidenes reneste. Dagens situasjon gjør en eventuell ny slik lovnad fullstendig meningsløs. Fakta er at vi akkurat nå har et tilnærmet ikke- fungerende antidopingarbeid som gjør det lettere enn på lenge å dope seg.

For å gjøre det hele ekstra trist hjelper det lite å utsette OL. Uansett utsettelse, eller ikke, vil utøvere som bruker muskeloppbyggende preparater ha en fordel av at dopingarbeidet er parkert. Effekten av doping har langtidseffekt, så om fordelen ikke utnyttes i år vil den være mulig å nyte godt av i 2021, og videre.

Dessuten er prestasjonsfremmende preparater en særlig fordel i en tid med ekstreme smitteverntiltak som gjør at utøvere over hele verden opplever restriksjoner i det daglige treningsarbeidet. Reduserte treningsdoser kan til en viss grad kompenseres med bruk av doping, og dermed gjøre avstanden mellom rene og dopede utøvere større. Kampen for ren idrett er derfor allerede satt tilbake uavhengig av OL i Tokyo.

I en svært krevende tid må idretten langt ned på prioriteringslisten. Hva kan IOC gjøre for å sette problemet på agendaen, og hjelpe antidopingarbeidet i gang igjen?