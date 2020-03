Refser bankene – dette er hans råd for å spare flere tusen kroner nå

Dersom din bank venter mange uker med å sette ned din boliglånsrente, er dette altså noe de velger, ikke noe de må.

– At bankene nå tilbyr avdragsfrihet og betalingsutsettelser for de som sliter økonomisk er en selvfølge, og kundene vil uansett måtte betale for å benytte bankenes fleksibilitet, sier Geving.

– Hadde vært et godt signal

Økonomisk rådgiver Hallgeir Kvadsheim, blant annet kjent fra TV3-programmet Luksusfellen, er kritisk til at bankene venter seks uker med rentekutt.

– Jeg mener bankene bør ta sin del av dugnadsånden og sende rentekuttet videre til forbrukerne med en gang. Når banken sier de vil sette ned boliglånsrenten samtidig som de reduserer innskuddsrenten, er det et dårlig argument. Det er to forskjellige produkter som banken kan velge å iverksette på ulike tidspunkter, sier Kvadsheim.

At bankene velger å ikke sette ned boliglånsrenten like mye som styringsrenta er satt ned, har eksperten i større grad forståelse for.

– Det kan være mange grunner til å ikke sette ned renten like mye som Norges Bank gjør. Det bankene bruker for å prissette lån er en gryte med mange råvarer, og det er ikke Norges Bank som bestemmer boliglånsrentene, sier Kvadsheim, før han understreker:

– Men jeg synes det hadde vært et godt og viktig signal om bankene reduserte rentene raskere, for eksempel i begynnelsen av april. Man må huske på at bankene tjener på å vente med å sette ned boliglånsrentene. Dette er ikke en periode hvor bankene bør tjene godt og utnytte den spesielle rentesituasjonen vi har.

Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier det er en tid for alt, og at tiden nå er inne for samfunnsdugnad.

– Bankene er bedre stilt enn de fleste bedrifter og bør umiddelbart ta sitt samfunnsansvar og sørge for at sentralbankens rentekutt kommer samfunnet til gode. Det vil være et svært viktig signal som kan gi sårt tiltrengt stimulans til utsatte bedrifter og husholdninger i en vanskelig tid, sier Geving.

Hva skal du gjøre nå?

Med raske og store bevegelser i markedet er det ikke så lett å vite hva du skal gjøre med ditt boliglån. Hallgeir Kvadsheim mener det første du må gjøre er å følge nøye med på hva din bank gjør.

– Det er foreløpig litt vanskelig å vite akkurat hva du skal gjøre, for det er ikke alle bankene som har bestemt seg for hvilke boliglånsrenter de skal ha enda. Pass på at du får med deg hva din bank gjør. Det er ikke sikkert at du får like stort rentekutt som det banken annonserer i mediene, sier Kvadsheim.

Ettersom det kan ta noen dager før alle bankene har tatt en beslutning for hvilket rentenivå de skal legge seg på, anbefaler Kvadsheim å vente noen dager før du foretar deg noe drastisk.

– Hvis du ser at du får høyere rente enn du mener er rettferdig, må du kontakte banken din og be dem begrunne det. Du kan gjerne vise til Finansportalen om du ser der at andre banker har bedre rente. Hvis dette ikke nytter, kan du i ytterste konsekvens velge å flytte lånet til en bank med bedre rente, sier Kvadsheim.

Finansportalen viser bankenes listepriser blant annet for boliglån. Der kan du følge med på hva bankene gjør med prisene sine og sammenligne din rente med hva andre banker tilbyr. Husk imidlertid at prisene vil endre seg mye de neste dagene.

Kvadsheim gir et eksempel på hvor mye det kan være å spare med bare et lite rentekutt.

– Har du et lån på fire millioner, som ikke er så uvanlig i Norge i dag, og din rente ligger 0,25 prosentpoeng over naboen sin, ville du med naboens rente spart 10.000 kroner i året før skatt. 0,25 prosentpoeng høyere rente høres ikke mye ut, men kan utgjøre ganske mange tusen kroner i året.

Vil bli mange endringer

Elisabeth Realfsen i Finansportalen gir et eksempel på hva et større rentekutt kan bety.

– Om du har lån på tre millioner og i løpet av denne tiden får en rentenedsettelse på ett prosentpoeng, sparer du rundt 24.000 kroner i året etter skatt. Det er noen tusenlapper i måneden, sier Realfsen.

Fagansvarlig for Finansportalen, Elisabeth Realfsen. Foto: Ole Walter Jacobsen

Hun råder også til tålmodighet i jakten på lavere rente.

– Mange banker har ikke rukket å ta innover seg hva den siste rentenedsettelsen vil bety, og derfor vil det bli mange endringer de neste dagene. Jeg tenker derfor at man bør se an hva som skjer etter den siste rentenedsettelsen.

Tar det uforholdsmessig lang tid før du får lavere boliglånsrente, oppfordrer Realfsen til å ta kontakt med banken din for å høre hvorfor.

– Blir rentenedsettelsen også uforholdsmessig liten, bør du vurdere å flytte boliglånet ditt til en annen bank.

– Bankene gjør en formidabel jobb

Finans Norge er finansnæringens hovedorganisasjon og representerer blant annet alle bankene. Informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge forklarer hvorfor bankenes rentebeslutninger påvirkes av mer enn styringsrenten.

– Det bankene betaler for å låne inn penger, henger ikke alltid sammen med styringsrenten fra Norges Bank. Særlig ikke nå. Om lag halvparten av utlån er finansiert med lån i det profesjonelle pengemarkedet. Akkurat nå er det store bevegelser der, sier Staavi.

– Det er derfor vanskelig å vurdere hva renten kommer til å bli fremover i de neste ukene og månedene. Dette er et særlig viktig grunnlag for å fastsette utlåns- og innskuddsrenter.

Informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg / Kolonihaven

Informasjonsdirektøren sier om lag 40 prosent av utlån er finansiert med innskudd fra kunder, og at innskuddsrente og utlånsrente derfor normalt vil henge tett sammen.

– For å sette ned innskuddsrenten, er det en varslingsfrist på åtte uker. Det er også en forklaring på at renteendringer ikke kommer på dagen, men noen ganger varsles litt frem i tid.

Han understreker at bankene skjønner at samfunnet forventer at renten skal ned, men påpeker samtidig at det er avgjørende at bankene opprettholder sin solide og likvide stilling.

– Slik kan bankene bidra gjennom denne krisen ved å stille opp for kunder som trenger det. Der gjør bankene nå en formidabel jobb over hele Norge. Når det er sagt, det er bra at norske forbrukere og bedrifter er utålmodige og presser på. Det er og skal være sterk konkurranse i bankmarkedet, selv i den situasjonen vi er i nå, sier Staavi.