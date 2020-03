– Fortsatt langt igjen

Trenger 20 milliarder

Norge er den største bidragsyteren til CEPI. Av landene og organisasjonene som har bistått CEPI med tilleggsmidler, er Tyskland den største bidragsyteren, men også Norge, Danmark, Finland og England har gitt tilleggsstøtte til CEPI.

– I det løpet vi har satt i gang har vi beregnet at det vil koste omtrent 20 milliarder kroner. Til nå har vi omlag 2,5 milliarder på plass, sier Kristensen.

Han forklarer at grunnen til at dette prosjektet er så dyrt er at de planlegger å sette i gang produksjonen av alle kandidatene allerede, selv om de ikke er sikre på at alle vil fungere.

– For å kunne nå målet om en vaksine innen 18 måneder må vi starte med å skalere opp mot produksjonskapasitet tidlig. Dette er en risikobasert investering. Det gjør at det blir dyrere, men er mye raskere, sier han.

Kristensen forklarer at hvis en av kandidatene viser seg å fungere, så vil det å få produsert mye av den gå mye raskere på denne måten.

– Det er viktig for oss å ikke skape falske forventninger, og det er en risiko for at det ikke lykkes, sier Kristensen.

Fordelingsspørsmål

Allerede nå jobber CEPI med hvordan en vaksine skal fordeles rettferdig globalt.

– Vi har sett tidligere at parter har villet kjøpe opp en produsent, for så sikre seg førsterett til en vaksine. Det ryktes for eksempel at USA har prøvd å kjøpe en av produsentene av en slik vaksine. Det å få til en mekanisme som sikrer at det fordeles dit det trengs mest er veldig viktig, og et stort arbeid, sier Kristensen.