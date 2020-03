– Dette tror jeg blir veldig bra, jeg gleder meg. Hun er jo en veldig god langrennsløper.

– Tror du hun kan gå rett til topps?

– Jeg håper jo ikke det da. Hvert fall ikke når jeg har brukt 20 år på å nå dit jeg er, men det er jo noen som har et talent, sier Tiril Eckhoff til TV 2.

Det var SVT som søndag erfarte at Stina Nilsson kom til å bytte ut langrenn med skiskyting. Like etter at det svenske mediet publiserte nyheten kom det en pressemelding fra Nilsson som bekreftet dette.

Fra og med neste sesong kommer hun til å konkurrere i skiskyting.

Dermed følger hun i fotsporene til tyske Denise Herrmann som vant langrennsstafett-bronse i OL 2014, før hun to år senere byttet til skiskyting. Tyskeren brukte litt tid på å hevde seg i toppen, men vant verdensmesterskapet i jaktstart i 2019 i Östersund.

Tiril Eckhoff er usikker på om Nilsson allerede neste sesong vil være en god nok skytter.

– Det tok jo litt tid med Denise, men det spørs jo helt på om hun har drevet med skyting før. Hun kan jo være et talent, sier 29-åringen.

Ville ikke vente lengre

– Jeg har alltid visst at jeg kommer til å satse på skiskyting. Det ser så «himla» kult ut, sier Nilsson i pressemeldingen.

Nilsson står med blant annet med OL-gull i sprint fra 2018. Året etter tok hun to VM-gull i Seedeld i stafett og lagsprint. I løpet av karrieren har hun sanket sju VM-medaljer og fem OL-medaljer, samt seier sammenlagt i sprintcupen i 2018/19-sesongen.

– Min hovedtanke var å kjøre på med langrennsski frem til OL og så bytte etter 2022, men på grunn av skaden min jeg har fått mye tid til å tenke og til å prøveskyte, og jeg merker at jeg virkelig ikke vil vente lengre. Det er for gøy til å vente lengre, sier Nilsson pressemeldingen.