Alfie Haalands egen karriere tok en brå slutt før han var fylt tredve, etter en grufull takling fra Roy Keane.

Men får han oppleve proffeventyret på nytt, denne gang som agentpappa til sønnen Erling Braut Haaland.

– Utrolig spesielt

Jærbuen innrømmer at det har vært spesielt å være med på sønnens utrolige reise fra Eliteserien til Champions League.

– Jeg har hatt min fine tid som spiller. Men jeg må si at det er utrolig spesielt å få oppleve dette med junior. Det er veldig spesielt og flott at ungene gjør det bra, sier han til TV 2 i forbindelse med kåringen av tidenes flotteste norske Premier League-mål.

PAPPA OG AGENT: Alfie Haaland følger sønnen svært tett. Foto: Friso Gentsch

Som tidligere Premier League-proff har han kunnet fungere som en god sparringspartner for sønnen opp gjennom årene. Ikke bare når det gjelder trening, men også når vanskelig valg skal gjøres.

– Vi kan jo gi litt tips og råd undervis, ikke så veldig mye når det gjelder trening, men litt. Man prøver å gi bort litt det som man har opplevd selv. Men det har ikke vært veldig bevisst. VI prøver å være ærlig og si det vi mener om ting.

Åpner opp om sønnens klubbvalg

På få år har Erling Braut Haaland gått fra en anonym tenåringstilværelse hjemme i Bryne til å bli en spiss hele verden prater – og skriver – om. Den eventyrlige suksessen overrasker faren en smule, men den er likevel langt ifra tilfeldig.

– Jeg skal ikke være cocky og si at jeg visste at det kom til å skje så fort. Det gjorde vi ikke. Men vi har vært heldige med valgene. Først og fremt i Bryne. Og så videre til Molde og Red Bull Salzburg. Han har tatt gradvise nivå i klubber som har passet ham godt. Det er jo det vi kan være med på å legge til rette for. Og så er det han selv som skal gjøre jobben, sier pappa Haaland.

Erling Braut Haaland kunne omtrent velge og vrake mellom det som var av toppklubber da han til slutt bestemte seg for å forlate Østerrike og Red Bull Salzburg. Til slutt falt valget på Borussia Dortmund, foran en klubb som Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

Overfor TV 2 åpnet Alfie Haaland litt opp om tankegangen bak klubbvalget.

– Man vet aldri hvordan det ville gått i andre klubber. Det kan jo godt hende at det hadde blitt bra, det også, hvis vi hadde valgt en annen rute. Det får vi aldri svar på. Men vi er godt fornøyde med de klubbene han har vært i.

– Man må gå til en klubb hvor hele klubben ønsker deg, ikke bare akkurat treneren. Det tror jeg er det viktigste, i tillegg til hvordan klubben har vært de siste fem-ti årene og hvilken retning de har tatt. Det er farlig å signere for en trener. Plutselig er han borte.