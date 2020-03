Hagens lagkamerat ble påkjørt og slått av sint bilist: – Skremmende

Lørdag ettermiddag var Lotto-Soudal-syklisten Harm Vanhoucke (22) ute og trente på den belgiske landeveien.

Det som skulle være en vanlig treningsøkt utviklet seg etterhvert til å bli en ubehagelig opplevelse for Carl Fredrik Hagens lagkamerat.

Etter treningsturen tok han til Facebook for å skrive om en hendelse som hadde oppstått.

«Rundt klokken 12.00 i dag ble jeg kjørt på slik at jeg kjørte av veien i Aalbeke av en svart varebil. En mann i 40-50-årene som var kraftig bygget kom aggressivt ut og jeg sa han skulle holde avstand til meg. Like etterpå slo han meg flere ganger i ansiktet. Dersom noen kjenner denne personen send meg en melding», skriver Vanhoucke.

Hagen ble selv slått ned av sint bilist

Carl Fredrik Hagen som er lagkamerat med Vanhoucke har fått med seg hendelsen som skjedde i Belgia på lørdag, og får minner fra en hendelse han selv opplevde før han ble proffsyklist.

– Det er jo dessverre slikt man hører om innimellom. Jeg opplevde noe lignende selv for noen år siden. Jeg ble slått rett ned av en sint bilist. Det er skremmende og trist. Det er nok mange som er stresset, irriterte og føler seg innelåste av situasjonen vi er i nå, også lar man det gå ut over folk som ikke fortjener det, det er trist, sier Hagen til TV 2.

28-åringen befinner seg på Oppegård, litt sør for Oslo hvor han hver dag er ute og sykler. Han har ikke selv opplevd noen ubehagelige hendelser på veien de siste ukene, men én ting har han lagt merke til.

– Siden forrige torsdag har det vært veldig lite trafikk på veiene.

Nå er han usikker på om det i det hele tatt blir noe mer sykling denne sesongen.

Harm Vanhouckes deltok i 2019 i Vuelta a España. Foto: Ander Gillenea

– Det er veldig stor uvisshet. Vi vet ingenting om når første ritt blir. Det eneste vi vet er at det nok vil ta minst to måneder før vi kan konkurrere. Det er bare å sette en strek over vårsesongen, sier Hagen til TV 2.

Får store bøter for å sykle i Spania

Harm Vanhouckes hendelse føyer seg inn i rekken av flere situasjoner som den siste tiden har oppstått rundt syklister.

I Italia har det oppstått flere hendelser den siste tiden hvor bilister har fyrt seg opp mot syklister. Grunnen til dette er frykten over at syklister eventuelt skulle skade seg og trenge hjelp fra et overbelastet italiensk helsevesen.

Italienske Filippo Fiorelli fra Bardiani-CSF tok også til Facebook da han tidligere denne uken havnet i en lignende situasjon som Vanhoucke.