Korona-krisen rammer nå stadig flere deler av samfunnet. Transportnæringen er ikke noe unntak. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) representerer 3.200 bedrifter med til sammen 20.000 sysselsatte.



De har satt i gang det de kaller en korona-undersøkelse, der de lodder stemningen ute i bransjen.

Denne er nå gjennomført for andre uke på rad. Funnene må etter NLFs mening karakteriseres som svært dramatiske. Bare den siste uken har det skjedd en dobling i andelen NLF-bedrifter som opplever lavere etterspørsel eller kanselleringer av oppdrag som følge av korona-krisen.

– Jeg blir skremt når jeg ser disse tallene. Vi står foran den mest kritiske situasjonen norsk transportnæring har sett i fredstid, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Transportnæringen er helt avgjørende for å holde samfunnsmaskineriet i gang, nå er NLF bekymret for at mange av medlemmene sliter i dagens situasjon.

17 prosent har gjennomført permitteringer

Mens 30 prosent rapporterte lavere etterspørsel i uke 11, kunne hele 57 prosent melde om det samme i uke 12. Samtidig har andelen bedrifter som har sykmeldte sjåfører eller ansatte i karantene økt fra 9 til 25 prosent.

– Det er også svært alvorlig å se at hele 69 prosent varsler at det kan bli aktuelt å gjennomføre permitteringer innen kort tid som følge av koronakrisen, sier Mo, og legger til at 17 prosent av bedriftene allerede har gjennomført permitteringer, noe som er mer enn en firedobling i løpet av en uke.

Hovedfunnene fra undersøkelsen viser en urovekkende utvikling på bare en uke. Kilde: NLFs ukentlige koronaundersøkelse

– Kan skje store forandringer

NLF-direktøren understreker i en pressemelding alvoret i situasjonen og mener det er viktig at myndighetene tar høyde for at det bare i løpet av få uker kan skje store forandringer i beredskapssituasjonen i transportnæringen.

– Hvis vi fortsatt skal kunne være i stand til å gjennomføre samfunnskritiske oppgaver, må det gjennomføres ytterligere støttetiltak snarest.

