Klokken 12.35 søndag ettermiddag fikk politiet melding om at en tenåring hostet på tilfeldige i Trondheim sentrum.

– Da sendte vi en politipatrulje til stedet. En person satt seg kraftig til motverge, blant annet ved å spytte på to politibetjenter, sier operasjonsleder Trond Volden til TV 2.

Gutten er innbrakt til arresten og skal avhøres. Politiet har snakket med flere vitner til hendelsen.

– Vi vet ikke hva motivasjonen for dette er, men jeg ser ikke bort fra at det har noe å gjøre med situasjonen vi er i for tiden, sier Volden.

– Hva tenker politiet om slik oppførsel?

– Det er forkastelig. Rett og slett, sier operasjonslederen.

Politiet har verneutstyr for å unngå å bli smittet av mennesker de omgås. Det vil uansett bli tatt en korona-test av tenåringen.

Hendelsen er ikke den første av sitt slag den siste tiden. Flere har fått bøter for å hoste på tilfeldige rundt omkring i landet.