– Skulle ligaen bli avblåst, er det bare å gi Liverpool trofeet

Koronaviruset har stanset Premier League, og ligaen kommer tidligst i gang 30. april. The Telegraph meldte imidlertid lørdag kveld at det er planer om å starte opp igjen 1. juni.

Da Bournemouth-spiss Joshua King snakket med TV 2 tidligere denne uken, kom han med en spådom om at sesongen blir nullet.

Alexander Tettey og hans Norwich ligger i likhet med King på nedrykksplass i Premier League, men han hevder at han ikke ser for seg at sesongen kommer til å bli kansellert.

– Det er ikke et scenario jeg tenker på, for det er egentlig ikke så veldig rettferdig. I fotball ligger du der du gjør på grunn av måten du har prestert. Du skal spille deg ut av situasjonen, ikke få hjelpe av en dårlig ting. For fansen og klubben ville det vært veldig bra, men det er ikke rettferdig, sier Tettey i Premier League-podkasten med TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

– Det er det samme snakket om at Liverpool ikke skal bli mestere. De leder 25 poeng foran nummer to. Skulle ligaen bli avblåst, er det bare å gi dem trofeet. Så rettferdig må det være, fortsetter nordmannen.

– Gir nesten Skandia Cup-følelse

Tettey mener Premier League må spilles ferdig, selv også om det ikke oppfyller Det europeiske fotballforbundets ønske om å være ferdig 30. juni.

– Om de må spille kampene på mange måneder, og vi holder på til august eller september, så må vi bare gjøre det, for det er rettferdig å avslutte denne sesongen, mener Tettey.

Engelske aviser har spekulert i forskjellige modeller for å få sesongen ferdig.

– Jeg fikk med meg at man kanskje skulle finne en nøytral arena hvor kampene skulle gå fortløpende. Det gir nesten Skandia Cup-følelse. Du spiller klokken åtte, så ny kamp klokken fire. Jeg tror ikke det hadde vært noe gøy, for da må du reise med hele troppen til en plass og bo der i fire ukers tid borte fra familien. Så den setter vi kryss over, sier Tettey og ler.

– Når helsemyndighetene sier at vi får lov til å spille, så må vi spille så fort som mulig. Jeg er ikke lege, men sånn som det går nå, kommer det til å vare en liten stund hvis det plutselig ikke kommer en vaksine tilgjengelig. Det er mange scenarioer, men jeg synes at vi bør spille så fort som mulig. UEFA vil ha alle kampene ferdige i juni senest. Det tror jeg de skal prøve å holde seg til, selv om det kan være vanskelig, sier Alexander Tettey, som fortsatt er i England med familien og trener for seg selv.

Tror Norwich kan overleve i divisjonen

Med ni kamper igjen og 27 poeng å spille om ligger Tettey og Norwich sist i Premier League med seks poeng opp til trygg grunn. 33-åringen mener seks poeng er ingenting i fotball, men at de må ta sjansen når den byr seg.